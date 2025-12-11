Spis treści: Najzdrowszy kalafior świata? Kalafior romanesco idealny na dobrą pracę jelit Kalafior romanesco zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2. Inne właściwości kalafiora romanesco Jak gotować kalafiora romanesco?

Najzdrowszy kalafior świata?

Kalafior romanesco to ciekawe warzywo pochodzące z Włoch, które łączy w sobie cechy zwykłego kalafiora i brokuła. Jest niskokaloryczne i ma niski indeks glikemiczny, a przy tym dostarcza wielu cennych składników odżywczych - przede wszystkim duże ilości witaminy C i K oraz B9 (kwas foliowy). Zaletą zielonego kalafiora jest też duża zawartość błonnika, który hamuje apetyt i reguluje poziom cukru we krwi. Jego najcenniejszym skarbem są jednak substancje bioaktywne typowe dla warzyw krzyżowych, takie jak glukozynolany.

Kalafior romanesco idealny na dobrą pracę jelit

Włoski kalafior zawiera idealne połączenie substancji kluczowych dla zdrowia jelit. Duże ilości błonnika i silnych przeciwutleniaczy to mniejsze ryzyko stanów zapalnych i większa szansa na zdrowy mikrobiom, a co za tym idzie - lepszą odporność i szybsze zwalczanie infekcji. Regularne spożywanie tego warzywa może też eliminować problemy z zaparciami, wzdęciami i spowolnionym trawieniem.

Kalafior romanesco zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2.

Kalafior romanesco jest idealnym warzywem przy insulinooporności i cukrzycy, bo spowalnia wchłanianie się cukrów do krwioobiegu i korzystnie wpływa na metabolizm glukozy. Zmniejsza też stany zapalne wywołane zbyt wysokim poziomem cukru we krwi. Zielony kalafior to także cenny składnik diety redukcyjnej. Dostarcza niewielu kalorii, ale mnóstwa składników odżywczych, dzięki czemu chroni przed niedoborami w trakcie odchudzania.

Śródziemnomorskie warzywo bez trudu przyrządzisz we własnej kuchni ALESSIO ORRU' 123RF/PICSEL

Inne właściwości kalafiora romanesco

Substancje bioaktywne znajdujace się we włoskim kalafiorze korzystnie wpływają też na układ krążenia - obniżają poziom złego cholesterolu i regulują ciśnienie tętnicze krwi. Wspierają też organizm w usuwaniu toksyn i działają antyoksydacyjnie - usuwają wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się organizmu. Kalafior romanesco, jak inne warzywa krzyżowe, zawiera też sulforafan - substancję potencjalnie antynowotworową, jednak badania nad tym zagadnieniem wciąż trwają.

Szczegółowo pisze o tym Angelika Nęcka dla Interia Zdrowie: "W innych badaniach sulforafan wykazał działanie ochronne przed niektórymi typami nowotworów - m.in. rakiem trzustki, jelita grubego, czy rakiem prostaty". Dziennikarka zwraca też uwagę na inne ważne badania: "Badania na zwierzętach i komórkach wykazują również, że sulforafan aktywuje enzymy antyoksydacyjne w mózgu, takie jak Nrf2, który chronią przed stresem oksydacyjnym i stanem zapalnym. To może oznaczać potencjalne wsparcie w profilaktyce chorób Alzheimera i Parkinsona".

Kalafior romanesco pasuje zarówno do dań mięsnych, jak i wegetariańskich 123RF/PICSEL

Jak gotować kalafiora romanesco?

Włoskiego kalafiora warto dodawać do wielu potraw i posiłków. Sprawdzi się jako składnik zup, sałatek warzywnych, past, a nawet koktajli. Lekko słodki i orzechowy smak sprawia, że idealnie pasuje zarówno do dań z makaronem, zapiekanek, jak i mięsnych oraz rybnych potraw.

Kluczowe jest, by kalafiora gotować jak najkrócej, nie dłużej niż 5-7 minut na parze. Dłuższa obróbka termiczna powoduje utratę cennych składników, zwłaszcza związków siarkowych, które mają silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Nasze jelita jej nie lubią. Dr Tadeusz Oleszczuk o wysokoprzetworzonej żywności Polsat