Bez względu na to, czy spędzasz święta w domu, czy może wyjeżdżasz gdzieś, aby odpocząć, warto wykorzystać grudniowe dni na kulinarne eksperymenty. To jedyny taki miesiąc w roku, kiedy bardziej ciągnie nas do kuchni, bo zachęca do tego niezwykła atmosfera i magia zbliżających się świąt. Jeśli już teraz próbujesz nastroić się na Boże Narodzenie, proponujemy przygotowanie przekąski, która doskonale sprawdzi się również na sylwestra i Nowy Rok. Robi się ją naprawdę bardzo prosto, a wszystko, czego potrzebujesz, masz na wyciągnięcie ręki. To tylko kilka składników, z których stworzysz coś niezwykle efektownego i apetycznie wyglądającego. Ten przepis jest hitem w sieci.

W mediach społecznościowych już od listopada pojawia się sporo treści dotyczących świątecznych przepisów i kulinarnych wskazówek. Nie brakuje receptur na tradycyjne wigilijne potrawy, jak również bardziej fantazyjne dania i wypieki. Ostatnio na instagramowym koncie Natalii Sośniak - tworzącej profil o tematyce związanej ze sprzątaniem i trikami na czysty dom, pojawił się przepis na genialną, iście świąteczną przekąskę w kształcie choinek. Oto czego będziesz potrzebować, aby ją wykonać.

Składniki ser camembert (ilość według indywidualnych potrzeb)

słone paluszki

miód naturalny

pestki granatu

natka pietruszki

dowolne orzech np. włoskie

Sposób przygotowania:

Ser camembert pokrój na cztery równe części, w każdą z nich od dołu wbij kawałek paluszka. Natkę pietruszki i orzechy posiekaj drobno, a następnie wymieszaj razem z pestkami granatu. Na talerz wylej odrobinę miodu i obtaczaj w nim każdy kawałek sera. Następnie do miodowej powłoki przyklejaj orzechy z natką pietruszki i granatem.

I to wszystko. Efektowna i pyszna przekąska w kształcie choinek gotowa.

Smacznego!

