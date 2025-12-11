Co przyniesie piątek, 12 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Kochankowie

W życiu osobistym możliwa będzie wielka, porywająca miłość, która jednak może domagać się wyrzeczeń. Jeśli masz romantyczną duszę, dostaniesz wszystko, do czego wzdychasz: niepewność, nieporozumienia, gierki otoczenia, sprzeciw krewnych i ostre zwroty akcji. W finansach możesz stanąć przed wyborem: duży sukces i realizacja pasji, czy szczęście rodzinne?

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 10 Mieczy

W życiu prywatnym próbujesz ruszyć z miejsca coś, co jest przytwierdzone praktycznie na stałe. Ktoś nie zmieni nastawienia, nie wprowadzi rewolucji w swoim życiu, nie zechce się przeprowadzić ani rozstać z kimś jeszcze - nie w najbliższym czasie. Zadaj sobie pytanie, czy warto tracić czas, nerwy i energię? W finansach ślepa siła ani mocna wola nie wystarczą do sukcesu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym możesz otrzymać ważną wiadomość, komunikat, który całkowicie zmieni twoje spojrzenie na sprawy. Pewne kwestie się potwierdzą, inne przestaną mieć znaczenie. Nadchodzi moment, w którym zapomina się o drobiazgach. W finansach możesz dostać wezwanie, polecenie, by się na coś przyszykować. Nie będzie przy tym mowy o samotności.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych pojawia się przypomnienie, żeby nie traktować spraw zbyt poważnie. Nie przywiązuj się do cudzych zapewnień, nie składaj obietnic. Nie przejmuj się niepowodzeniami, nie chełp się sukcesami. O wszystkim tym zapomnisz, gdy porwie cię prąd nowej historii. W finansach możesz wspiąć się na wyżyny, ale tam, gdzie trzeba by zacząć od zera.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 3 Denarów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kimś, kto chowa się za swoimi tytułami, osiągnięciami zawodowymi lub pasją. Pracoholicy boją się nieprzewidywalności, dlatego koncentrują całą uwagę na tym, o czym wiedzą najwięcej. Trzeba jednak otworzyć się na nieznane, popuścić wodze fantazji. W finansach możesz otrzymać pochwałę i nagrodę za wartościową rzecz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Świat

W życiu prywatnym czas przygotować się do świętowania, do wesela. Jak nie teraz, to kiedy?! Pojawią się odpowiedni ludzie, by podzielić radość i nadzieję jak wyborny chleb. Nie szczędź komplementów i wesołych historii. Staniesz się ozdobą przyjęcia. W finansach możesz zrobić dobry interes na urządzaniu i promowaniu imprez, szczególnie tych plenerowych.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Król Mieczy

W życiu prywatnym wystrzegaj się ludzi, którzy sądzą, że cel uświęca środki. Intencje nie zawsze wystarczą za wytłumaczenie. Nad gniewem należy panować, a siłę pokazywać w ostateczności. Czasem wręcz lepiej udać słabość, by móc swobodniej działać. W finansach możesz trafić w środowisko, gdzie rywalizacja i podcinanie nóg będą na porządku dziennym.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Mag

W życiu prywatnym nie musisz szukać pomocy z zewnątrz. Potraktuj rady z przymrużeniem oka. Zdaj się na instynkt oraz zmysł obserwacji. Masz doskonały refleks, dobrze odgadujesz mowę ciała, niewypowiedziane intencje i pragnienia. Daj do zrozumienia, że potrafisz je spełnić, ale nie zdradzaj za wiele. W finansach pomocny może okazać się… dowcip, poczucie humoru.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym możesz zawrzeć z kimś rozejm, nawiązać porozumienie. Warto kierować się długofalową korzyścią, odłożyć emocje na bok. Udaj, że coś cię nie obeszło, a zadziwisz otoczenie, zdezorientujesz wrogów i zyskasz podziw osób neutralnych. W finansach ostrożnie lokuj kapitał, nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 2 Denarów

W życiu prywatnym nie zawsze da się osiągnąć cel dzięki bezwzględnej uczciwości. Ludzie nie lubią przykrej prawdy i długo chowają urazę do tego, kto im ją przekazał. Przypomnienie, by nie zabijać posłańca nie wzięła się znikąd. Niewinność i dobre intencje nie chronią tu przed gniewem. W finansach możliwa transakcja, przelotne zatrudnienie, połowa etatu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Cesarzowa

W życiu prywatnym nie ma dla ciebie miejsca na samotność. Najbardziej spełniasz się wśród ludzi, a rodzina jest twoim naturalnym żywiołem. Nie muszą to być wyłącznie krewni. Także przyjaciele, adoptowane dzieci lub zwierzęta czy nawet zespół sportowy wiele zyska na twoim przewodnictwie. W finansach posłuż się macierzyńską energią, by załagodzić nastroje.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 9 Buław

W życiu prywatnym pozwól sobie na odpoczynek. Nie goń króliczka, nawet jeśli zdarzyło ci się od tego uzależnić. Czasem lepiej udać obojętność i spokojnie obserwować, jak zmieni się czyjeś nastawienie. W finansach wystrzegaj się umowy z oszustem, przeglądaj papiery po dziewięć razy i zadawaj dużo pytań. Jeśli ktoś się niecierpliwi, to jego problem i zły znak.

