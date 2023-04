Spis treści: 01 Co wchodzi w skład sushi?

Co wchodzi w skład sushi?

Sushi to podawane na zimno danie z walców lub kul z ryżu, zwykle wzbogaconych o kawałki surowej ryby lub owoców morza, nori (suszonych glonów morskich), warzywa i inne dodatki.

Istnieje wiele różnych rodzajów sushi, w tym nigiri sushi (kawałki ryby układane na wierzchu kulki z ryżu), maki sushi (walcowane w nori z ryżem, warzywami i rybami) czy sashimi (surowe kawałki ryby bez ryżu). Najczęściej podawane jest z dodatkami, takimi jak sos sojowy, wasabi (zielona pasta z chrzanu) lub imbir.

Sushi - sposób na długowieczność Japończyków?

Japonia to kraj znany między innymi z długowieczności swoich mieszkańców. Pod względem długości życia Japończycy od dawna przodują na świecie. Średnia wieku kobiet w Japonii to aż 88 lat. Średnia wieku mężczyzn to nieco mniej, ale wciąż sporo, bo 81 lat. Część osób błędnie sądzi, iż źródłem długowieczności mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni są odpowiednie geny. Naukowcy już jakiś czas temu obalili jednak tę tezę.

Niektórzy uważają więc, że sekretem Japończyków jest zamiłowanie do aktywnego trybu życia oraz dieta. W Japonii jada się raczej lekko, a jadłospis bogaty jest w ryby i świeże warzywa. Doskonałym przykładem zdrowego dania jest właśnie sushi.

Dlaczego warto jeść sushi? Tego możesz nie wiedzieć!

Za zdrowotne walory japońskiego przysmaku odpowiadają składniki. To danie bogate w białko, witaminy i minerały. Nasz organizm nie ma tak dużych trudności w strawieniu sushi, jak chociażby w przypadku tłustych mięs.

Zalety jedzenia sushi:

kalorie: sushi zwykle składa się z cienkich plasterków glonów nori, warzyw, ryżu i małych kawałków surowych ryb. W porównaniu do innych dań, ma zwykle niższą zawartość kalorii i niezdrowych tłuszczów. Wszystko oczywiście zależy od składników, które zostaną wykorzystane. Jedna rolka sushi (wersja wegetariańska) to ok. 300-400 kcal.

sushi zwykle składa się z cienkich plasterków glonów nori, warzyw, ryżu i małych kawałków surowych ryb. W porównaniu do innych dań, ma zwykle niższą zawartość kalorii i niezdrowych tłuszczów. Wszystko oczywiście zależy od składników, które zostaną wykorzystane. Jedna rolka sushi (wersja wegetariańska) to ok. 300-400 kcal. źródło białka: surowe ryby i owoce morza, takie jak łosoś, tuńczyk, krewetki i kraby, są bogate w białko, które jest niezbędne dla budowy i naprawy tkanek w organizmie.

surowe ryby i owoce morza, takie jak łosoś, tuńczyk, krewetki i kraby, są bogate w białko, które jest niezbędne dla budowy i naprawy tkanek w organizmie. źródło witamin i minerałów: w sushi zwykle znajdują się warzywa, takie jak ogórki, awokado, marchewki czy szpinak, które są bogate w witaminy i minerały. Nori, czyli suszone glony morskie, są bogate w jod, co jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Ryby i owoce morza zawierają dużą ilość zdrowych tłuszczów omega-3, które mają korzystny wpływ na serce, mózg i układ krążenia.

w sushi zwykle znajdują się warzywa, takie jak ogórki, awokado, marchewki czy szpinak, które są bogate w witaminy i minerały. Nori, czyli suszone glony morskie, są bogate w jod, co jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Ryby i owoce morza zawierają dużą ilość zdrowych tłuszczów omega-3, które mają korzystny wpływ na serce, mózg i układ krążenia. łatwe do strawienia: Sushi jest lekkostrawne i łatwo przyswajalne przez organizm, co oznacza, że jest idealne dla osób z wrażliwym układem trawiennym.

Czy sushi jest bezpieczne?

Jednym z największych mitów, które narosły wokół dania z Japonii jest to, że przygotowuje się je z trujących gatunków ryb. Owszem, jednym z tradycyjnych japońskich przysmaków jest ryba fugu, której ciało produkuje paraliżujące toksyny. Jej przyrządzeniem zajmują się tylko najlepsi kucharze, którzy wiedzą, jaką dawkę trucizny pozostawić w daniu, aby było ono zarówno smaczne, jak i bezpieczne.

Jest to jednak bardzo luksusowa potrawa, jadana rzadko i głównie przez bogatszą część społeczeństwa japońskiego. W zdecydowanej większości przypadków sushi robione jest z dobrze znanych nam ryb, takich jak tuńczyk czy łosoś albo owoców morza, takich jak krewetki.

O wiele większym zagrożeniem dla zdrowia jest możliwość dostania się do sushi drobnoustrojów. Badania wykazały, że część sklepowych gotowców może zawierać groźne bakterie, powodujące zatrucia pokarmowe. Wynika to przeważnie z niedopilnowania warunków sanitarnych podczas transportu i przechowywania jedzenia albo trzymanie go w nieodpowiedniej temperaturze.

Jakie sushi na pierwszy raz?

Dlatego najlepiej wybierać sushi przygotowywane na świeżo w lokalu lub spróbować przyrządzić je samemu z pewnych i dobrze przechowywanych składników. Na początek najlepiej wybrać coś mało skomplikowanego o prostym smaku, a dopiero potem zagłębiać się w bardziej wyszukane wersje.

Na początek można spróbować: