Sycące zapiekanki ziemniaczane

Zapiekanki z dodatkiem ziemniaków są idealne w okresie jesiennym. Nie tylko sycą na długo, ale też rozgrzewają i wprawiają w lepszy nastrój.

Zdjęcie Zapiekanka ziemniaczana z mięsem /123RF/PICSEL

Zapiekanka z mięsem mielonym

Składniki ziemniaki 6 sztuk

1 ząbek czosnku

świeży tymianek

twardy ser żółty 150 g

mielona wołowina 500 g

czerwone wino 100 ml

kwaśna śmietana 18 proc. 250 ml

dowolna mieszkanka przypraw do mięs

Sposób przygotowania

Przygotowania rozpocznij od nagrzania piekarnik do 180°C. Posmaruj formę do zapiekania tłuszczem. Pokrój ziemniaki w cienkie plasterki i zagotuj je przez 5 min we wrzącej wodzie. Odcedź a następnie przelej ziemniaki zimną wodą. Posiekaj czosnek i tymianek. Zetrzyj na tarce ser.

Reklama

Następnie przesmaż czosnek na maśle, dodaj mięso i przesmaż na brązowo. Dodaj do mięsa tymianek i przyprawę do mięs. Dodaj wino i gotuj razem przez 5 min.

Ułóż warstwę ziemniaków na dnie naczynia, przykryj mięsem, następnie kolejną warstwą ziemniaków. Polej całość śmietaną wymieszaną z serem żółtym. Zapiekaj przez ok. 20 min bez przykrycia.