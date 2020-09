Szakszuka, czyli jajka zapiekane w warzywach

Do klasycznej wersji tego dania potrzebujesz tylko papryki, pomidorów, jajek i przypraw, ale możesz dodać też inne składniki. Oto nasze propozycje.

Zdjęcie Szakszuka /123RF/PICSEL

Bakłażanowa na ostro

Składniki 4 jajka

1 mały bakłażan

4 duże dojrzałe pomidory

2 małe czerwone papryki

2 ząbki czosnku

2 łyżeczki masła

sól

pieprz

suszone oregano suszone

płatki chili

posiekana natka do posypania dania

Sposób przygotowania

Pomidory sparz, obierz, oczyść, potnij. Papryki rozetnij, usuń pestki, opłucz, pokrój w kostkę. Bakłażan potnij na kawałki. Na patelni rozgrzej masło. Wrzuć paprykę i bakłażan, podsmaż. Dołóż pomidory, wymieszaj. Przypraw czosnkiem przeciśniętym przez praskę, solą, pieprzem, oregano oraz chili. Warzywa przełóż do dwóch foremek. W każdej porcji warzyw zrób po 2 wgłębienia. Wbij do nich jajka. Zapiekaj ok. 15 minut w 200˚C. Posyp natką.