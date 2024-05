Szarlotka z kruszonką Ewy Wachowicz

Szybka szarlotka Ewy Wachowicz i kruszonka, która kojarzy się domem babci

Szukasz pomysłu na coś słodkiego na weekend? Czegoś, co będzie pasowało i do przyjęcia w domu, i do swobodnego grilla z przyjaciółmi? Świetnie się składa, mamy coś takiego! Akurat trwają nagrania kolejnych odcinków programu "Ewa gotuje" i Ewa Wachowicz podzieliła się jednym z przepisów, które w telewizji zobaczymy dopiero za jakiś czas. To szybka, domowa szarlotka z kruszonką. My się skusimy, a wy?