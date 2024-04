Do mąki dodać proszek do pieczenia i cukier puder. Wysiekać z zimnym masłem. Gdy powstanie kruszonka, zrobić kopczyk, w kopczyku dołeczek. Wybić żółtka, dodać sól i miąższ z laski wanilii. Rozmieszać nożem, następnie wyrobić rękoma. W razie potrzeby podsypać mąką. Po wyrobieniu uformować walec i podzielić na dwie nierówne części. Zawinąć w folię i włożyć do zamrażarki na ok. 2 godziny.

Formę (23 cm x 34 cm) posmarować masłem i wysypać mąką żytnią razową. Większą część schłodzonego ciasta zetrzeć na tarce o dużych oczkach wprost do foremki, równo rozłożyć i lekko docisnąć. Upiec na złoty kolor w temp. 190 st. C (20-25 minut). Odstawić do wystudzenia.

Białka ubić w misce ze szczyptą soli. Gdy staną się sztywne, małymi porcjami dodać cukier, cały czas ubijając. Wsypać budyń i dokładnie wymieszać. Wyłożyć na upieczony spód i wyrównać.