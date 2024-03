Nasze narodowe potrawy pokrywają się zwykle z kulinarnymi preferencjami. Często sięgamy po dania kuchni włoskiej, francuskiej czy orientalnej, ale najchętniej “wracamy" do naszych ulubionych, polskich smaków. Co zrobić, by potrawy, takie jak na przykład rosół czy schabowy, smakowały idealnie? Podzielę się moimi sugestiami.

Rosół, czyli potęga klasyki

Podstawową zupę - rosół, serwujemy często podczas uroczystości rodzinnych, ale nie tylko. Nierzadko gotujemy go w niedzielę. Co zrobić, by miał wyjątkowy smak? Po pierwsze zachęcam do zaopatrzenia się w mięso z naturalnego chowu. Dobrze też użyć różnych rodzajów mięsa. Aby rosół miał wyjątkowy smak, proponuję zrobić do na podpieczonym wcześniej wyjściowym produkcie.

Składniki:

½ wiejskiej kury

0,5 kg wołowiny rosołowej (np. szpondra wołowego)

2 marchewki

pietruszka

½ selera

1 cebula

sól

pieprz w ziarenkach

ziele angielskie

liście laurowe

kawałek kory cynamonu

2 śliwki suszone

świeży lubczyk

soku z cytryny lub limonki

Do podania:

makaron

natka pietruszki

marchewka z rosołu

Opis przygotowania:

Mięso przyprawić solą. Włożyć do naczynia żaroodpornego, dodać obrane warzywa. Przykryć i podpiec przez godzinę w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Po tym czasie wszystko przełożyć do dużego garnka. Zalać wrzątkiem, dorzucić pieprz, ziele angielskie oraz liście laurowe i pod przykryciem gotować na wolnym ogniu przez 2-3 godziny. Następnie dodać gałązki lubczyku, śliwki i cynamon. Zakwasić sokiem z cytryny, przykryć i gotować jeszcze przez godzinę. Podawać z makaronem, marchewką i natką pietruszki.

Jak "podkręcić" smak jarzynowej?

Jarzynowa w nowej odsłonie Archiwum autora

Inną, popularną w Polsce zupą, jest “jarzynówka". W tym okresie proponuję wzbogacić ją dodatkiem ogórków kiszonych. Moja mama, przygotowując tego typu zupy, zawsze podsmażała warzywa przed zalaniem ich wodą i ja też tak robię. Poniżej znajdziecie przepis.

Składniki:

2 marchewki

1 pietruszka

½ selera

1 łyżka masła

1 liść laurowy

4 ziarenka ziela angielskiego

4 ogórki kiszone

½ szklanki wody z ogórków

1 ząbek czosnku

2 łyżki kaszy jaglanej

sól

pieprz

koperek i kwaśna śmietana do podania

Opis przygotowania:

Marchewkę, pietruszkę i seler obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Przełożyć do garnka, podsmażyć na maśle i zalać wodą, dodać listek laurowy i ziele angielskie. Przykryć i gotować przez 30 minut. Następnie dodać ogórki starte na grubej tarce, wodę z kiszenia oraz kaszę jaglaną (najpierw przelać wodą na sicie, aby nie była gorzka). Dorzucić czosnek przeciśnięty przez praskę i gotować przez 15 minut. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Podawać z koperkiem i kleksem kwaśnej śmietany.

Co zrobić, by placki ziemniaczane były chrupiące?

Placki ziemniaczane to obiadowy klasyk Archiwum autora

Chyba wszyscy lubimy placki ziemniaczane. Możemy je jeść na słodko, ze śmietaną i cukrem, ale większość zajada się nimi na słono. Aby były odpowiednio chrupiące i aromatyczne, smażę je na maśle klarowanym. Masło w mojej kuchni do postawa. Nie powinny też być za duże. Pamiętajcie, by rozpoczynać smażenie na rozgrzanym już tłuszczu.

Składniki:

4 ziemniaki

½ cebuli

1 ząbek czosnku

sól

pieprz

1 łyżeczka majeranku

1 jajko

3 łyżki mąki

1 łyżka jogurtu naturalnego

masło klarowane do smażenia

Dodatki:

łosoś wędzony

ser kozi

gęsta śmietana

cukier

Opis przygotowania:

Ziemniaki zetrzeć na tarce o grubych oczkach, dodać roztrzepane jajko, drobno posiekaną cebulę i przeciśnięty przez praskę lub roztarty czosnek. Przyprawić solą i pieprzem. Dodać tyle śmietany lub jogurtu, aby otrzymać gęstą masę. Łyżką formować niewielkie placki i smażyć na maśle klarowanym.

Podawać z kleksem śmietany, wędzonym łososiem lub pokruszonym serem kozim, lub na słodko ze śmietaną i cukrem. Jak kto lubi!

Kotlet schabowy - o smaku decyduje jeden trik

Kolejny sztandarowy produkt naszej kuchni to kotlet schabowy. Aby smakował wyjątkowo, proponuję zakupić schab wraz z kością i podzielić na pojedyncze kotlety - tak, żeby każdy kawałek zawierał także kostkę. Uwierzcie mi, tak przygotowane schabowe są najsmaczniejsze. Smażenie polecam na smalcu, ewentualnie maśle klarowanym. Kotlety najczęściej jadamy z ziemniakami, kapustą lub mizerią. Nie są jeszcze dostępne świeże ogórki gruntowe, więc polecam zrobienie oryginalnej mizerii - na ogórkach szklarniowych.

Składniki:

schab z kością (plastry o grubości ok. 2 cm)

gałązka rozmarynu

sól

pieprz

mąka

2 - jajka

bułka tarta

smalec lub masło klarowane do smażenia

Mizeria:

3 długie ogórki

sól

pęczek koperku

1 szklanka jogurtu naturalnego

1 łyżka octu jabłkowego

1 łyżeczka miodu

Opis przygotowania:

Na każdym plastrze mięsa z kością położyć kilka igiełek rozmarynu. Przykryć folią i rozbić tłuczkiem. Przyprawić z obu stron solą i pieprzem. Obtoczyć w mące, zanurzyć w roztrzepanych jajkach, opanierować bułką tartą. Usmażyć na mocno rozgrzanym maśle klarowanym. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręcznikach papierowych. Podawać z purée oraz mizerią.

Jak przygotować oryginalną mizerię?

Ogórki dokładnie umyć i pokroić w cienkie paski lub poszatkować wzdłuż. Oprószyć solą, wsypać koperek, delikatnie wymieszać i odstawić na kilka minut. Po tym czasie odlać wodę. Na desce ułożyć kilka plastrów ogórka - tak, by lekko zachodziły na siebie i tworzyły długą wstążkę. Zwinąć i ułożyć na talerzu. W ten sposób zrobić kilka "różyczek". Jogurt wymieszać z miodem i octem jabłkowym. Polać ogórki. Udekorować koperkiem.

Mielony w bułce - prosty pomysł na smaczny obiad

Na koniec kotlety mielone. Te również najczęściej podajemy z ziemniakami i surówką. Zachęcam was dzisiaj do przygotowania mielonego w bułce. Tak serwowany, niczym nie ustępuje popularnemu w fast foodach burgerowi. Podstawą dobrze przyrządzonego sznycla (jak to się mówi u nas w Małopolsce), jest wcześniej dobrze wyrobiona masa. Podobnie jak w przypadku schabowego - zachęcam do smażenia na smalcu lub maśle klarowanym.

Składniki:

½ kg mięsa mielonego (np. z łopatki wieprzowej)

1 czerstwa kajzerka

mleko do namoczenia bułki

1 cebula

1 jajko

sól

pieprz

bułka tarta do obtoczenia

masło klarowane lub smalec do smażenia

Do podania:

kajzerki

musztarda

ogórki kiszone

kilka listków sałaty

Opis przygotowania:

Bułkę zalać mlekiem i odstawić na 10 minut. W misce wymieszać mięso, jajko, posiekaną cebulę, sól, pieprz i dokładnie odciśniętą bułkę. Dobrze wyrobić. Uformować kotlety - nie za duże, najlepiej wielkości pięści. Obtoczyć w bułce tartej i usmażyć na mocno rozgrzanym tłuszczu. Podawać w posmarowanej musztardą kajzerce - z ogórkiem kiszonym.

Powyższe przepisy znamy chyba wszyscy. Na pewno zdarzyło wam się jednak, że smak schabowego różnił się w zależności od tego, jak go przygotujemy. Mam nadzieję i szczerze wierzę w to, że powyższe przepisy spełnią wasze kulinarne wymagania i przyczynią się do tego, że zwykłe polskie potrawy będą smakowały... niezwykle!

