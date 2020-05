Tarta brzoskwiniowa

Pyszna tarta, której sekretem jest doskonałe kruche ciasto i orzechowy krem ukryty pod soczystymi brzoskwiniami. Idealna do kawy lub herbaty. Gwarantujemy, że zniknie w mgnieniu oka.

Składniki - spód: ciasto kruche Składniki - krem orzechowy: 50 g masła

50 g cukru

50 g zmielonych orzechów laskowych

2 łyżki mąki pszennej

1 wiejskie jajko od kury karmionej tradycyjnie

3 łyżki płynnej śmietany

3 łyżki konfitury brzoskwiniowej lub morelowej Składniki - wierzch: 6 brzoskwiń

Przygotowanie spodu:

Przygotować ciasto kruche według przepisu, który znajdziesz TUTAJ .

Formę do tarty wyłożyć papierem do pieczenia, rozwałkować ciasto i przenieść na wałku do formy. Odciąć wystający ponad brzeg tarty nadmiar ciasta. Spód nakłuć widelcem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C i piec 15 minut. Spód powinien być podpieczony.

Przygotowanie wierzchu:

Masło utrzeć z cukrem na puszystą masę ręcznie lub mikserem. Dodać zmielone orzechy i miksować lub ucierać nadal. Stopniowo dodawać jajko i mąkę, mieszając. Na koniec wlać śmietanę. Krem powinien mieć jednolitą, gładką konsystencję.



Wyjąć spód z piekarnika, przestudzić i wyłożyć na wierzch krem. Ponownie wstawić do piekarnika na ok. 15 minut, aby krem się zapiekł.

Brzoskwinie opłukać i przekroić na pół. Usunąć pestkę. Ułożyć na kratce do pieczenia wyłożonej folią aluminiową. We wgłębienie każdej połówki wsypać trochę brązowego cukru. Wstawić do piekarnika na niższą półkę i piec ok. 15 minut. Brzoskwinie można piec w tym samym czasie co spód tarty.



Po wyjęciu tarty z piekarnika krem powinien stwardnieć i być upieczony. Rozłożyć na wierzchu upieczone, miękkie brzoskwinie. Posmarować je konfiturą. Podzielić na porcje i gotowe.

Tartę przed podaniem można posypać wiórkami czekoladowymi, ale niekoniecznie.

Przepis pochodzi z książki "Tarty i quiche":