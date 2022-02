Czy trzeba obierać czosnek?

Wiele przepisów na pieczone potrawy zawiera w sobie często dużą liczbę ząbków czosnku. Czy obieracie je przed dodaniem? To nie tylko strata czasu, ale wręcz błąd. Obrany czosnek szybciej traci wodę, może przez to łatwiej się przypalić. Tymczasem czosnek "w naturalnym opakowaniu" piecze się dużo lepiej, jest miękki, delikatny i zachowa zawartą w swoim wnętrzu wilgoć. Później wystarczy wycisnąć go z łupinki. Oszczędność czasu gwarantowana, a doznania smakowe dużo lepsze.

Kiedy trzeba myć jajka?

Jeśli przygotowujemy tatara lub inne danie z surowym jajkiem z pewnością warto je wcześniej sparzyć gorącą wodą. Jeśli jednak dodajemy jajka do potraw, które i tak będziemy mocno podgrzewać, takich jak ciasta, nie ma potrzeby mycia jajek. Nie powinniśmy też ich myć zaraz po przyniesieniu ze sklepu. Na skorupce jajka znajduje się bowiem warstwa ochronna, dzięki której dłużej zachowują świeżość.

Tak samo jak w przypadku jajek, nie ma potrzeby mycia surowego mięsa - przecież i tak będziemy je piec, gotować czy smażyć i tym samym zlikwidujemy ewentualne drobnoustroje.

Obieranie pieczarek? Tylko dla ich piękna

Nie ma potrzeby obierania ze skórki tego popularnego grzyba. Ich skórka jest miękka i nie zmienia ich smaku, dlatego pieczarkom wystarczy jedynie mycie. Jeśli jednak zależy nam, by na talerzu prezentowały się jak najlepiej, wtedy ewentualnie jest sens w tym, by je obrać.

Jak oszczędzić czas w kuchni?

Dodatkową oszczędnością czasu w naszych kuchennych aktywnościach będzie z pewnością sięgnięcie po najnowsze zdobycze technologii. Obieraczki, blendery, miksery ułatwiają wszystkie pracochłonne czynności.

