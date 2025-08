Uwielbiane za wygodę, uniwersalną długość, do której można ubrać zarówno krótkie spodenki, jak i długie spodnie - Milenialsi przywiązali się do "stópek". Sklepy zdają się także nie dostosowywać do nowych "norm", bo "króciaki" są łatwo dostępne niemal we wszystkich sklepach. - Kupuję je od lat, bo je uwielbiam i nie obchodzi mnie, jaka jest obecnie moda. Od kiedy to bielizna musi być modna? - pyta Julia, 38-latka. Zapytana o to, czy rzeczywiście da się ocenić czyjś wiek na podstawie tej części ubrania, kobieta nie waha się ani chwili. - Ocenić czyjś wiek możemy już po wszystkim. Po nakryciu głowy, makijażu, szerokości dżinsów. Nie dziwi mnie, że i po skarpetach, choć to głupie. Dlaczego po prostu nie możemy nosić tego, co chcemy? Najpierw wyśmiewają skinny jeansy, teraz krótkie skarpety. My równie dobrze moglibyśmy wyśmiać to, że Zetki chodzą w ciuchach, które przypominają te z bazaru z lat 90. - mówi gorzko.