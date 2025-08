Obecność niepożądanych owadów w domu często jest utożsamiana z brudem i brakiem regularnych porządków. W przypadku moli taki tok myślenia jest błędny. Mogą pojawić się nawet wyszorowanych na błysk wnętrzach. To, co przyciąga mole, to nie kurz i inne zanieczyszczenia, a odpowiednie warunki środowiskowe, zwłaszcza dostęp do pożywienia i ciepło.