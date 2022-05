Marnowanie żywności jest poważnym problemem zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dane Programu Racjonalizacji i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności nie pozostawiają w tej sprawie żadnych wątpliwości. Według nich co roku w naszym kraju wyrzuca się około 5 mln ton artykułów spożywczych (dane z 2021 roku). Około 60 proc. to żywność, której pozbywamy się w gospodarstwach domowych.

Jednym ze sposobów na ograniczenie marnowania żywności jest regularne mrożenie produktów, które zalegają nam w lodówce. Mrozić możemy znacznie więcej artykułów spożywczych, niż nam się wydaje. Które artykuły bez obaw o ich konsystencję czy też smak możemy przechowywać w zamrażarce?

Reklama

Masło

Nic nie stoi na przeszkodzie, by mrozić masło. Ten produkt przechowywany w zamrażarce nie traci walorów smakowych. W konsekwencji, jeśli wyjeżdżamy na jakiś czas i chcemy zabezpieczyć artykuł przed zepsuciem, śmiało możemy go zamrozić. Jak to zrobić?

Zdecydowanie najlepiej jest mrozić masło w oryginalnym opakowaniu. Jeśli jednak zużyliśmy już jakąś część produkty, powinniśmy resztę włożyć do szczelnego woreczka lub w celu zabezpieczenia całości owinąć dokładnie folią aluminiową. Tak zabezpieczony artykuł bez obaw możemy przechowywać około trzech tygodni.

Margaryna, podobnie jak masło, nadaje się do mrożenia.

Zdjęcie Nic nie stoi na przeszkodzie, by mrozić masło. Jak to zrobić? / 123RF/PICSEL

Pieczywo

Jeśli podczas zakupów spożywczych przecenliśmy swoje możliwości i zakupiliśmy znacznie więcej pieczywa niż jesteśmy z stanie zjeść, nic straconego. Chleby i bułki z powodzeniem możemy mrozić. Jak to zrobić?

Jeśli chcemy, aby pieczywo po rozmrożeniu było smaczne i miękkie, powinniśmy konserwować je, gdy jest jeszcze świeże. Niestety, czerstwy chleb po rozmrożeniu nie stanie się ponownie chrupki i sprężysty. Pieczywo w zależności od potrzeb możemy mrozić w kawałkach lub w całości. Ważne, byśmy przed włożeniem go do zamrażarki starannie zabezpieczyli bochenek. W tym celu najlepiej użyć woreczka foliowego i gumki recepturki.

Jajka

Bardzo rzadko decyduje się na mrożenie jajek. Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób konserwować ten produkt. Należy jednak pamiętać, że jajka przed włożeniem do zamrażarki powinniśmy rozbić i następnie przelać ich zawartość do sterylnego woreczka. Skorupki źle reagują na niską temperaturę i pod jej wpływem mogą pęknąć. To z kolei znacznie utrudnia rozmrażanie produktu.

Zdjęcie Skorupki źle reagują na niską temperaturę i pod jej wpływem mogą pęknąć. Jak mrozić jajka? / 123RF/PICSEL

Ziemniaki

Chyba każdemu zdarzyło się chociaż raz ugotować na obiad zbyt dużo ziemniaków. Wspomnianego nadmiaru nie musimy jednak wyrzucać. Poddane obróbce termicznej ziemniaki możemy bowiem zamrozić - najlepiej w postaci tłuczonej. Jeśli chcemy, aby po rozmrożeniu nadal były pyszne i aromatyczne, powinniśmy dodać do nich odrobinę tłuszczu. Dzięki temu mimo minusowej temperatury zachowają swoją strukturę i aksamitność.

Cebula, imbir, czosnek

Większość osób zdaje sobie sprawę, że nie ma żadnych przeciwskazań przed mrożeniem warzyw w całości. Jednak nie każdy wie, że z powodzeniem możemy konserwować także pokrojone warzywa i przyprawy, takie jak: czosnek, imbir czy też cebula. Wystarczy, że wcześniej włożymy poszczególne produkty do szczelnych pojemników. Zaraz po rozmrożeniu będą nadawały się do spożycia.

Zdjęcie Z powodzeniem możemy konserwować także pokrojone warzywa i przyprawy, takie jak: czosnek, imbir czy też cebula / 123RF/PICSEL

***

Zobacz również:Kultowy przepis z domu siostry Anastazji. Tak robi je zakonnica

Cudze chwalicie, swego nie znacie - polskie superfoods



Babciny sposób na puszyste kotlety schabowe. Sekret tkwi w dwóch składnikach