Oskubana, wypatroszoną i pozbawioną kości gęś dokładnie myjemy pod bieżącą wodą, osuszamy ręcznikiem papierowym i nacieramy solą, pieprzem i ziołami . Do niewielkiej miseczki wlewamy odrobinę oliwy i wsypujemy zioła, a następnie dokładnie mieszamy, by powstała marynata .

Gęś nacieramy marynatą i odstawiamy na noc do lodówki. Przy użyciu mąki, jajek, wody i mleka z odrobiną soli robimy ciasto naleśnikowe i smażymy. Kolejny etap to przygotowanie farszu.

"Jak gęś pieczona jest wieczorem, to pozostaje w ciepłym piekarniku do rana. Wtedy ma się pewność, że gęś jest dokładnie upieczona. Pozostawienie gęsi w piekarniku to tajemnica udanego pieczenia. Gęś po wyjęciu z brytfanny gotowa jest do podania. Częściej podawana jest na zimno, jako przekąska, a gdy jest podawana na ciepło, jako danie obiadowe, to podgrzewa się ją w piekarniku" - mówią gospodynie ze Spytkowa, cytowane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.