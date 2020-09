Zdrowa, pyszna i wyjątkowo uniwersalna surówka obiadowa - pasuje do różnego rodzaju mięs, ryb oraz do ziemniaków i kotletów jarskich. Jej przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Same korzyści!

Składniki 500 kapusty kiszonej (najlepiej domowej)

1 łyżka cukru

1 łyżeczka kminku

1 jabłko

1 marchewka

niecałe pół szklanki oleju

1. Kapustę odciskamy na sicie z nadmiaru płynu, przekładamy ją na deskę do krojenia i szatkujemy.



2. Obieramy marchewkę oraz jabłko, ścieramy, umieszczamy w misce, dokładamy poszatkowaną kapustę.



3. Wsypujemy cukier i kminek, dodajemy olej. Mieszamy.



4. Surówkę chłodzimy 1-2 godziny przed podaniem.