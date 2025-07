Źródłem zazdrości Lwa jest jego duma i potrzeba bycia jedynym władcą serca ukochanej osoby. Gdy kocha, oddaje całego siebie, ale w zamian oczekuje absolutnej lojalności i uwielbienia . Każdy komplement skierowany do jego partnera przez obcą, przypadkową osobę może wywołać burzę w sercu tego ognistego znaku zodiaku.

Lwy często ukrywają swoją zazdrość pod maską pewności siebie. Zamiast przyznać się do słabości, wolą zademonstrować swoją wyższość poprzez jeszcze bardziej spektakularne gesty miłości. Organizują romantyczne kolacje, obsypują partnera prezentami i komplementami, jakby chcieli udowodnić, że nikt inny nie może konkurować z królem znaków zodiaku.

Najbardziej destrukcyjna jest zazdrość Lwa o poprzednie relacje miłosne jego obecnego partnera. Sama myśl o tym, że ktoś przed nim zajmował miejsce w sercu ukochanej osoby, doprowadza go do szaleństwa. Lwy często wypytują o szczegóły poprzednich związków i porównują się z eks-partnerami.

Zazdrość Byka jest głęboko zakorzeniona w jego potrzebie posiadania. Ciągle towarzyszy mu lęk przed utratą tego, co uważa za swoje. Byk jest zazdrosny o potencjalnych rywali na polu miłosnym, ale też o przyjaciół partnera, jego hobby, pracę - o wszystkiego, co zabiera czas i uwagę ukochanej osoby.

Koziorożec - zazdrość doprowadza go do szaleństwa

Koziorożec traktuje związek jak inwestycję, w którą włożył całe serce i duszę. Jego zazdrość jest specyficzna - to "zimne" uczucie, które skłania go do chłodnej kalkulacji i mściwości. Objawia się poprzez coraz większą, irracjonalną chęć kontroli i ograniczenia nakładane na partnera.