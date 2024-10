Taste Atlas to strona internetowa, na której poznasz lokalne kuchnie z całego świata. Dzięki wyszukiwarce możesz w prosty sposób wybrać kraj, do którego planujesz podróż lub w którym już się znajdujesz, by sprawdzić, które tradycyjne dania są najlepiej oceniane przez podróżników z całego globu. Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane i znajduje się na nim Polska. Które z naszych tradycyjnych potraw są najwyżej oceniane przez obcokrajowców? Pierwsza dziesiątka może zaskakiwać.