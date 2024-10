"Exploring country until it’s ugly" to seria, w której do tej pory Brytyjka zamieściła 28 filmów. Obejrzeć je można na TikToku oraz Instagramie. Co odróżnia je od treści podróżniczych, których w mediach nie brakuje? Gupta zwiedza kraje, wyspy albo konkretne miasta, korzystając z Google Earth. Wrzuca pinezkę w przypadkowe miejsca na danym obszarze i ocenia każde z nich w sposób wyjątkowo oszczędny. Jej komentarze sprowadzają się głównie do haseł "not ugly" i "ugly" - ładny lub brzydki. Dotarcie do mało atrakcyjnej lokalizacji kończy każdą wycieczkę. Zgodnie z tytułem: odkrywaj kraj, aż będzie brzydki.