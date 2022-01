Przechowywanie produktów spożywczych w lodówce przedłuża ich świeżość i sprawa, że zachowują swoje właściwości. Chociaż w większości przypadków jest to prawa, niektóre produkty na skutek działania niskiej temperatury tracą swoją konsystencję i stają się mniej aromatyczne. Zanim włożysz żywność do lodówki, upewnij się, że jej to nie zaszkodzi. Oto lista składników, które znacznie korzystniej jest przechowywać w temperaturze pokojowej.

Tych produktów nie przechowuj w lodówce: Pieczywo

Przechowywanie chleba w lodówce nie jest dobrym pomysłem. Zimna temperatura sprawia, że pieczywo staje się twarde i suche. Wszystko przez skrobię, która zazwyczaj znajduje się w cieście.

Jak zatem przechowywać pieczywo, by możliwie najdłużej cieszyć się jego świeżością? Chleb zawiń w bawełnianą ściereczkę i włóż do chlebaka - dzięki temu będzie miękki i pachnący przez kilka dni. Pamiętaj, by nigdy nie przechowywać bułek w foliowych torebkach. Takie opakowanie sprzyja namnażaniu się bakterii i sprawa, że pieczywo szybciej pleśnieje.

Jeśli w trakcie zakupów przeceniałeś możliwości swojej rodziny i kupiłeś zbyt dużo pieczywa, nie musisz go wyrzucać. Chleb i bułki z powodzeniem możesz mrozić - to znacznie mniej ryzykowne rozwiązanie niż przetrzymywanie pieczywa w lodówce. Przed włożeniem chleba do zamrażarki, dobrze zabezpiecz bochenek przed wyschnięciem.

Awokado - nigdy nie przechowuj go w lodówce

Przechowywanie awokado w lodówce jest bardzo ryzykowne - zwłaszcza jeśli owoc jest jeszcze twardy. Zimna temperatura hamuje bowiem proces dojrzewania. Po wyjęciu awokado z lodówki najprawdopodobniej będzie twarde i mączne w smaku.

Jak zatem przechowywać awokado? Ten owoc najlepiej czuje się w temperaturze pokojowej. Jeśli chcemy, aby awokado dojrzało w swoim tempie, warto zostawić je w papierowej torebce z dala od innych owoców. Jeśli jednak pragniemy przyspieszyć dojrzewanie awokado, możemy przechowywać je w pobliżu bananów. Wówczas znacznie szybciej stanie się miękkie. Dlaczego?



Wszystko za sprawą etylenu, a więc bezbarwnego i bezwonnego hormonu roślinnego, który przyśpiesza dojrzewanie owoców. Etylen to gaz, który wytwarzają zarówno banany, jak i awokado. Działa nie tylko na owoce, który go produkują, lecz także na egzemplarze, które znajdują się w jego bliskim sąsiedztwie.



Tych produktów nie przechowuj w lodówce: Miód

Dlaczego nie powinniśmy przechowywać miodu w lodówce? Ten produkt charakteryzuje długa data przydatności do spożycia. Nawet po otworzeniu słoika, nie musimy martwić się, że miód się zepsuje. Przechowywanie go w lodówce, nie jest więc konieczne. Co więcej, pod wpływem zimnej temperatury płynny miód staje się twardy i trudno jest go nabrać.



Jak zatem przechowywać miód? Pszczelarze radzą, by słoiki postawić w zaciemnionym i suchym miejscu. Dzięki temu produkt może przetrwać nawet kilka lat.

Kawa - nigdy nie przechowuj jej w lodówce

Kawę - niezależnie od tego, czy jest ziarnista, czy też mielona - najlepiej przechowywać w hermetycznym pojemniku z dala od źródeł wilgoci. Dzięki temu mamy pewność, że będzie aromatyczna i długo zachowa swoją konsystencję.



Dlaczego kawy nie warto przechowywać w lodówce? To produkt, który łatwo pochłania zapachy. Jeśli postawimy ją obok mięsa, z pewnością nasiąknie jego wonią i utraci własny aromat.

Jajka - nie musisz przechowywać ich w lodówce!

Wiele lodówek wyposażonych jest w specjalne półki na jajka. Jednak - jak się okazuje - wcale nie musimy ich używać. W sklepach jajka zazwyczaj przechowywane są w temperaturze pokojowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w domu również nie trzymać ich w lodówce.



Jajka bez obaw o ich świeżość można przechowywać w spiżarni, jeśli temperatura pomieszczenia nie przekraczać 20 st. Celsjusza.

