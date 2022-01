Jajka często goszczą na polskich stołach. Możemy jeść je w różnej formie: na twardo, miękko lub w postaci jajecznicy. Jajka dobrze smakują podane z sosem tatarskim. Są również niezbędnym składnikiem sałatki jarzynowej. Często dodajemy je także do dań kuchni orientalnych, takich jak ramen czy pad thai. Świeże jaja to podstawa wielu deserów.

Niezależnie od tego, w jakiej formie chcemy podać jajka, przed ich użyciem powinniśmy upewnić się, że są świeże. Zjedzenie zepsutego jajka może prowadzić do bolesnych dolegliwości żołądkowych.

Jak sprawdzić świeżość jajek? Powąchaj je!

Świeże jajka właściwie nie mają zapachu. Jeśli są zdatne do spożycia, ich skorupka będzie twarda.

Gdy jajka się starzeją, w ich środku zachodzą procesy gnilne. Wówczas mogą nieprzyjemnie pachnąć, a skorupka może stawać się miękka. Dziwna woń każdorazowo powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym.

Stare jaja po rozbiciu skorupki wydzielają silny zapach siarkowodoru. Nieprzyjemna woń nie zawsze jest jednak wyczuwalna przez skorupkę. Jeśli zależy nam na upewnieniu się, że jajko nie jest zepsute, ale nie chcemy rozbijać skorupki, powinniśmy zdecydować się na test wody. Na czym polega?

Zdjęcie Zepsute jajka wypełnione są siarkowodorem, który sprawia, że unoszą się w wodzie / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić świeżość jajek? Test wody powie ci prawdę!

Zepsute jajka wypełnione są siarkowodorem. To powoduje, że w wodzie zaczynają się unosić. Jeśli chcemy sprawdzić, czy jajka są świeże, powinniśmy włożyć je poziomo do płaskiego naczynia wypełnionego wodą.

Jeżeli jajko położone poziomo na dnie naczynia obróci się pionowo lub uniesie do góry, to znak, że najprawdopodobniej jest już stare i nie powinniśmy go jeść.

Jeśli natomiast umieścimy jajko poziomo na dnie naczynia, a ono nie zmieni swojej pozycji to znak, że jest świeże i bez obaw możemy użyć go podczas przygotowywania potraw.

