Drogie pączki na tłusty czwartek 2022: Dlaczego?

W ostatnim czasie można zauważyć, że nie tylko ceny produktów na półkach sklepowych uległy podwyższeniu, ale także koszty gazu i prądu. To wpływa na zwiększone koszty produkcji także słodkich wypieków, jak pączek. Do przygotowania popularnych pączków potrzebne są również media, lokum i siła robocza. Wiele czynników wpływa zatem na ich ostateczną cenę.

W nadchodzący tłusty czwartek pączki mogą okazać się drogie, jak jeszcze nigdy. W górę poszły także ceny półproduktów, jak mąka, jaja czy tłuszcz. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec roku 2021 cena mąki była o 11,3 proc. wyższa w porównaniu do roku wcześniejszego. Z kolei jaja zdrożały o 11,5 proc., a oleje i tłuszcze o 21,1 proc. Takie zmiany mogą spowodować, że za pączka w tym roku trzeba będzie zapłacić średnio o kilkadziesiąt groszy więcej. Kupne słodkie wypieki można zamienić na własnoręcznie przygotowane, by zaoszczędzić.

Domowe pączki: Przepis

Przygotowanie domowych pączków nie jest wcale trudne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że własnoręczna produkcja jest czasochłonna. Proces przygotowania zajmuje około dwóch godzin, a czas smażenia to dodatkowo ok. 20 minut.



Składniki 1 i 2/3 szklanki mąki pszennej typ 550 - 300 g

7 g suchych drożdży

3 żółtka jajek

pół szklanki ciepłego mleka

1/4 kostki masła - 50 g

łyżka cukru

szczypta soli

Poza podstawowymi składnikami, do przygotowania domowych pączków potrzebne są jeszcze ok. 1 litr oleju roślinnego lub smalcu do smażenia, cukier puder i dowolne nadzienie (konfitura, krem czekoladowy, powidła).

Przygotowanie:

Produkty z lodówki należy wcześniej wyjąć, by osiągnęły temperaturę pokojową. Szczególnie ważne jest to w przypadku masła, które trzeba roztopić. Mleko z kolei należy lekko zagrzać, ale nie zagotować.

Ciasto drożdżowe na domowe pączki wykonujemy mieszając w misce mąkę, cukier, suche drożdże, 3 żółtka jajek, masło, pół szklanki ciepłego mleka oraz szczyptę soli. Składniki łączymy do uzyskania jednolitej masy, a następnie wyrabiamy ciasto przez około 10 minut. Powinno być lekko lepkie w konsystencji. Miskę z gotowym ciastem na pączki przykrywamy ścierką i odstawiamy na pół godziny do piekarnika nagrzanego wcześniej do 35 stopni (ważne, by urządzenie było w tym czasie wyłączone).

Następnie wyrośnięte ciasto wykładamy na oprószoną mąką stolnicę i delikatnie rozciągamy. Należy odrywać kawałki ciasta i formować z nich średniej wielkości kulki. Te należy rozmieścić obok siebie w odległości min. 3 centymetrów, by nie zlepiły się w trakcie wyrastania. Wierzch surowych domowych pączków należy posypać mąką i przykryć ścierką. Tak przygotowane pączki zostawiamy na 30 minut w ciepłym miejscu.

W międzyczasie wlewamy do dużego garnka olej i rozgrzewamy do temperatury ok. 175 stopni. Do gorącego nagrzanego tłuszczu wkładamy po kilka wyrośniętych kulek na raz. Powinny one swobodnie pływać i obracać się w oleju. Każdą stronę smażymy przez około minutę, aż się zarumieni. Gotowe domowe pączki można wypełnić dowolnym nadzieniem lub posypać cukrem pudrem albo bakaliami.

