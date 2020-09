Warzywne steki bez mięsa

Posmakują każdemu. Są sycące, pożywne i bardzo zdrowe!

Zdjęcie Placki cukiniowe /123RF/PICSEL

Cukiniowe z piekarnika

Składniki 2 cukinie

1 szklanka ugotowanej białej fasoli

po 1/2 szkl. kaszy jaglanej, pestek słonecznika i płatków owsianych

3 ząbki czosnku

1 cebula

1 łyżeczka mielonego kuminu

2 łyżki sosu sojowego

2-3 łyżki oleju

sól

pieprz

Sposób przygotowania

Reklama

Czosnek i cebulę obierz. Cukinie umyj, osusz, zetrzyj na grube wiórki. Odciśnij. Im więcej soku odciśniesz, tym lepiej! Przełóż do miseczki. Kaszę jaglaną zalej w garnku 1 szkl. wody i ugotuj do miękkości (ok. 15 minut). Do malaksera włóż fasolę, czosnek i cebulę. Dodaj olej, sos sojowy oraz przyprawy (do smaku). Zmiksuj na gładko. Do miseczki z cukinią przełóż pastę z fasoli i kaszę jaglaną. W młynku zmiel słonecznik i płatki owsiane. Domieszaj je do masy na kotlety. Przypraw solą i pieprzem. Odłóż na 15 minut, by masa zgęstniała (płatki i słonecznik wchłoną wodę). Piekarnik rozgrzej do 200°C. Z masy formuj zwilżonymi dłońmi płaskie steki. Ułóż je na blasze wyłożonej pergaminem. Piecz je przez 35 minut. Pod koniec pieczenia przełóż łopatką na drugą stronę. Gdy steki będą zarumienione i chrupiące z zewnątrz - są gotowe.