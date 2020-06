Warzywny makaron oraz frytki

Takimi pysznymi daniami możesz zajadać się do woli – bez obawy, że zaszkodzą sylwetce. Mają przecież tak niewiele kalorii!

Zdjęcie Spaghetti z cukinii /123RF/PICSEL

Cukiniowe spaghetti

Składniki 3 średnie cukinie

2 łyżki oliwy

1-2 ząbki czosnku

sól

Dodatkowo sos boloński parmezan oraz natka pietruszki do posypania

Sposób przygotowania

Cukinie oczyść, umyj, wytrzyj do sucha. Następnie przepuść przez tarkę spiralną (tzw. spiralizer) albo pokrój w plasterki nożem szczelinowym do obierania warzyw, a potem potnij w cieniutkie paseczki. Czosnek obierz, drobno posiekaj albo przeciśnij przez praskę. Na patelni rozgrzej oliwę. Wrzuć czosnek. Smaż go przez 1 minutę. Potem dołóż cukiniowy makaron. Smaż dalej, od czasu do czasu mieszając, aż cukinia zmięknie (2-3 minuty).



Gotowe cukiniowe spaghetti posól i wyłóż na talerze. Polej np. sosem boloński. Posyp startym parmezanem oraz natką