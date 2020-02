Włoskie pieczywo

Proste przepisy na włoskie chleby i bułeczki. Delikatne w środku i chrupiące z zewnątrz - doskonałe jako dodatek oraz solo.

Zdjęcie Focaccia z oliwkami /123RF/PICSEL

Focaccia z oliwkami

Czas przyrządzenia: 20 min + wyrastanie i pieczenie Składniki dla: 10 porcji Składniki 3 dag świeżych drożdży

1 i 1/3 szkl. ciepłej wody

1 łyżeczka cukru

3 szkl. mąki pszennej

2 łyżeczki soli morskiej

1/4 szkl. oliwy

1 szkl. zielonych oliwek

Sposób przygotowania:

1. Drożdże rozetrzyj z cukrem i odrobiną ciepłej wody oraz taką ilością mąki, by powstał gęsty zaczyn. Odstaw go pod przykryciem na 20 minut. Pozostałą mąkę przesiej. Dodaj sól, resztę wody i 1/4 szkl. oliwy. Dodaj wyrośnięty zaczyn. Wyrabiaj ciasto przez 10-15 minut, aż będzie elastyczne i gładkie. Uformuj kulę. Przełóż ją do miseczki, przykryj i odłóż do wyrośnięcia na 1 godzinę.



2. Wyrośnięte ciasto ponownie zagnieć. Blachę (30 na 40 cm) wyłóż pergaminem. Spód wylep ciastem. Powtykaj w nie oliwki. Piecz ok. 35 minut w temp. 200 st. Kawałki pieczywa podawaj lekko zamoczone w oliwie z dodatkiem suszonych ziół, soli oraz czosnku.

Rada kucharza

Jeśli do ciasta dodasz 1 mały ziemniak (ok. 10 dag), wcześniej ugotowany i rozgnieciony na piure, focaccia będzie dłużej świeża.