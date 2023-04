Spis treści: 01 Warzywa na grilla

02 Szaszłyki z krewetek

03 Ryba z grilla

04 Mięso z grilla

05 Deserowy ananas z grilla

Warzywa na grilla

Co na grilla? To pytanie zadaje sobie wielu miłośników tego sposobu przygotowywania potraw, gdy tylko zaczyna się cieplejszy sezon. Standardowym wyborem jest kiełbasa i karkówka. Jednak kłopot może pojawić się, gdy na przyjęcie w ogrodzie zapraszamy wegetarian. Nie jest to jednak duży problem, bo warzywa z grilla są nie mniej smakowitym daniem. Jeśli wybierzesz cukinię, przygotuj jej więcej, gdyż wielu mięsożercom to warzywo także łechce podniebienia.



Składniki Cukinia

Oliwa z oliwek bądź olej

Czosnek

Sól, pieprz i ulubione zioła do smaku

W kategorii nietypowe dania z grilla cukinia zajmuje wysokie miejsce, a dodatku jej przygotowanie jest dziecinnie proste. Wystarczy umyć warzywo i pokroić je w plasterki. Następnie obrany czosnek przeciśnij przez praskę i wymieszaj z oliwą oraz ulubionymi, suszonymi ziołami.

Reklama

Cukinia z grilla dobrze komponuje się między innymi z bazylią i oregano. Wielu lubi też dodawać do oliwy przyprawę na grilla. Każdy plasterek cukinii zanurzamy w marynacie, oprószamy solą i pieprzem i układamy na ruszcie. Grillujemy do momentu, aż warzywo zmięknie.



Zdjęcie Cukinia wspomaga trawienie, warto wrzucić ją na ruszt / 123RF/PICSEL

Grillowana cukinia to jeden z najzdrowszych sposobów jej przygotowania. Doskonale smakuje nawet w wersji sauté bez oliwy i czosnku. Warto wrzucić cukinię na ruszt, bo warzywo zawiera wiele cennych składników odżywczych między innymi żelazo, magnez i potas oraz witaminę B1, C, K i PP, a także beta-karoten. Cukinia wspomaga układ trawienny i odpornościowy, odkwasza organizm i redukuje stres.

W podobny sposób można także przygotować bakłażana oraz paprykę.

Na ruszt możesz wrzucić też inne warzywa. Prosta w przygotowaniu i pyszna jest kukurydza z grilla .



Szaszłyki z krewetek

Co przygotować na grilla ze znajomymi? Jeśli chcesz im zaimponować i podać nietypowe danie z grilla, warto rozważyć krewetki.



Składniki 0,5 kg krewetek

½ cytryny

Ząbek czosnku

2 łyżki miodu

Oliwa z oliwek

Sól i pieprz do smaku

Krewetki umyj, oczyść i wysusz. Do oliwy dodaj przeciśnięty przez prasę czosnek, miód, sok z połowy cytryny oraz sól i pieprz. Włóż krewetki do marynaty, wymieszaj i odstaw na pół godziny do lodówki. Wyjmij krewetki i nadziej na patyczki do szaszłyków, pomiędzy nimi umieszczając plastry cytryny, ułóż na grillu i opiekaj z obu stron przez trzy minuty.

Krewetki to bardzo dobre źródło kwasu omega-3, jodu, magnezu, potasu, fluoru i selenu. Nienasycone kwasy tłuszczowe są ważnym składnikiem dla naszego organizmu. Badania wykazały, że ich niski poziom osłabia mięsień sercowy. Dlatego by mieć serce jak dzwon i unikać chorób związanych z jego niewydolnością, należy włączyć kwas omega-3 do diety. Naukowcy z Fatty Acid Research Institute oraz innych ośrodków w USA i Hiszpanii sprawdzili wpływ omega-3 na mózg. Ich badania wskazują, że osoby (po 65. roku życia) z najwyższym stężeniem tego kwasu we krwi, były o 49 proc. mniej zagrożone chorobą Alzheimera. Naukowcy wysuwają wniosek, że prawdopodobnie kwas omega-3 ma ochronny wpływ na mózg.

Zdjęcie Krewetki z grilla smakują wybornie i są zdrowe / 123RF/PICSEL

Ryba z grilla

Innym, tańszym niż krewetki, źródłem kwasu omega-3 są ryby. Dlatego zdrowe i pyszne dania z grilla warto przyrządzać z tych wodnych zwierząt. Jaką rybę wybrać, podpowiadamy w artykule: Najzdrowsze ryby na grilla .

Jeśli zdecydujemy już co na grilla wybrać, kolejnym pytaniem jest: jak to przyrządzić? Przepisów na rybne dania z grilla jest wiele. Nasza propozycja to:



Składniki 30 dag ryby

Cytryna lub limonka

Pęczek koperku

Natka pietruszki

2 łyżki masła

Sól

Rybę wypatrosz, oczyść i dokładnie umyj (nie odcinaj głowy). Po osuszeniu posól zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Do środka włóż masło, posiekany koperek i pietruszkę oraz ćwiartki cytryny. Wszystko zawiń w folię aluminiową i połóż na grillu.



Instagram Post Rozwiń

Mięso z grilla

Co przygotować na grilla ze znajomymi lub rodziną? Jeśli chcesz podać im mięso, ale wolisz wersję bardziej dietetyczną, to warto wybrać kurczaka bądź indyka.



Składniki Filet z indyka (ok. 30 dag)

4 łyżki sosu sojowego

3 łyżki oliwy z oliwek bądź oleju

½ łyżeczki tymianku

½ papryki chilli

Pierś z indyka umyj i pokrój w plastry. Wetrzyj w kawałki indyka sos sojowy i oliwę bądź olej. Oprósz mięso tymiankiem. Paprykę chilli pokrój w cieniutkie plastry. W naczyniu ułóż naprzemiennie plastry indyka i chilli. Odłóż w chłodne miejsce na 30 minut. Po tym czasie grillu z każdej strony, aż mięso nabierze złocistego koloru.



Zdjęcie Filet z indyka to zdrowsza alternatywa dla tłustej karkówki / 123RF/PICSEL

Deserowy ananas z grilla

Chcesz zaserwować swoim gościom nietypowe dania z grilla? Postaw na ananasa. Wystarczy obrać go ze skórki, pokroić w plastry i położyć na ruszt. Opiekaj przez dziesięć minut z każdej strony. W wersji dietetycznej możesz podawać go solo, jeśli zaś nie zależy ci na liczeniu kalorii, zaserwuj owoc z gałką lodów. Przenikający się chłód lodów i ciepło grillowanego ananasa zapewniają ciekawe doznania smakowe.

Powyższe propozycje są dla ciebie zbyt mało oryginalne? Być może zasmakuje ci tortilla z grilla .



Zdjęcie Ananasa z grilla warto podawać z lodami / 123RF/PICSEL