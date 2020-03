Z nutką pomarańczy

Rozkosznie rozgrzewa, poprawia nastrój i do tego wspaniale smakuje. Połączenie czekolady z pomarańczą nie ma sobie równych!

Zdjęcie Czekoladowo-pomarańczowa przyjemność wielu kojarzy się z okresem świątecznym, ale można się nią cieszyć cały rok /123RF/PICSEL

Składniki 50 g czekolady mlecznej

50 g czekolady gorzkiej

200 ml śmietany 30 proc.

50 ml soku wyciśniętego z pomarańczy (lub 25 ml syropu pomarańczowego)

cynamon

bita śmietana (opcjonalnie)

1 łyżeczka startej skórki z pomarańczy

1. Czekolady łamiemy na kosteczki i wrzucamy do rondelka. Zalewamy śmietaną/mlekiem i krótko gotujemy (aż czekolady się rozpuszczą), cały czas mieszając.



2. Do rozpuszczonych czekolad dodajemy sok z pomarańczy i startą skórkę, mieszamy, chwilę gotujemy, aż całość zgęstnieje.



3. Gotowy napój przelewamy do filiżanek, dodajemy cynamon (w laskach lub sproszkowany). Czekoladę można uzupełnić bitą śmietaną.