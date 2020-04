Prosta, sycąca i niezwykle smaczna zupa wiejska. Ciekawy pomysł na wielkanocne śniadanie. Wypróbuj przepis w wersji wegetariańskiej, który pochodzi z książki "Wiosna wege".

Zdjęcie Zalewajka /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 45 min Składniki dla: 6 porcji Składniki - podstawowe: 500 g ziemniaków

2 marchewki

1 pietruszka

1 mały seler

1 por

3 cebule

2 ząbki czosnku

3–4 suszone grzyby Składniki - dodatkowe: 100 g boczniaków lub pieczarek

5–7 ziaren ziela angielskiego

5 liści laurowych

2 łyżki mąki (pszennej, żytniej, owsianej, gryczanej)

masło/olej rzepakowy/kokosowy

sól i świeżo zmielony pieprz

4 łyżki chrzanu

pół szklanki śmietany (dla wegan roślinnej)

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Reklama

Marchewki, pietruszkę, seler obrać i pokroić w kostkę. W garnku rozgrzać tłuszcz. Wrzucić warzywa, czosnek i przyprawy, posolić. Smażyć na dużym ogniu 5 minut, aż zaczną wydzielać aromat. Dodać suszone grzyby, pokrojony w kawałki por. Wlać wodę i gotować wywar 15 minut na małym ogniu. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Dodać do zupy. Gotować 15-20 minut.

Na suchą patelnię wsypać mąkę. Podpieczoną mąkę połączyć z wodą (pół szklanki), dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. Wlać do zupy, mieszając. Gotować 5 minut.



Na patelnię wlać olej lub rozpuścić masło. Dodać posiekane cebule. Posolić. Podsmażać na największym ogniu 3-4 minuty, aby zaczęły mięknąć. Zmniejszyć ogień. Dusić, od czasu do czasu mieszając, aż zbrązowieją. Dodać do zupy. Następnie dodać chrzan, śmietanę i przyprawić do smaku. Można podgrzewać na małym ogniu, ale już nie gotować. Posypać posiekaną natką pietruszki.

Przepis pochodzi z książki "Wiosna wege":