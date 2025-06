Podróżnicy last minute - to wasz czas!

Wakacje za pasem, ale jeśli jeszcze nie masz planów, nie panikuj. Czasem brak konkretnego celu działa na korzyść - wystarczy otwartość na termin i kierunek, by upolować prawdziwą perełkę . Elastyczność to dziś największy atut podróżnika, a liczba tanich lotów dostępnych w czerwcu naprawdę robi wrażenie.

W tym sezonie najwięcej rezerwacji przypada na czerwiec - to właśnie wtedy ceny są wyjątkowo atrakcyjne, a tłumy jeszcze nie szturmują lotnisk. Dane zebrane na początku maja pokazują, że apogeum rezerwacji jeszcze przed nami. To dobry moment, by zaplanować urlop, zanim ceny wzrosną.