Owoce najczęściej są atakowane przez larwy nasionnicy trześniówki . To rodzaj małej muchówki, która składa jaja w niedojrzałych owocach. Po krótkim czasie wylęgają się z nich białe robaki, których widok skutecznie może odebrać nam całą radość z trwającego sezonu na czereśnie. Takiego zaskoczenia lepiej unikać, dlatego kolejny raz trzeba wytężyć wzrok. Jakie oznaki świadczą o tym, że czereśnia jest robaczywa?

Czereśnie, podobnie jak inne owoce dostępne w sklepach i na targach, mogą być pokryte kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Bywają opryskiwane środkami ochrony roślin, a także narażone na bakterie przedostające się do nich wskutek transportu i magazynowania. Dlatego samo opłukanie pod bieżącą wodą to często za mało, by je dokładnie oczyścić.