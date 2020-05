Zapiekanka bobotie

Aromatyczna, mięsno-warzywna zapiekanka inspirowana tradycyjną potrawą z Czarnego Lądu podbije serca wszystkich miłośników sycących dań obiadowych z piekarnika.

Składniki 0,5 kg mielonego mięsa wieprzowego

1 kromka pszennego chleba (bez skórki)

2 jajka

200 ml mleka

1 ząbek czosnku

1 mała cebulka

6-8 suszonych moreli

1/4 szklanki płatków migdałowych

mała garść rodzynków

1 starta surowa marchewka

1 łyżka kurkumy

1-2 łyżki curry

2 łyżki soku z cytryny

1 kopiasta łyżka przecieru pomidorowego

1 łyżeczka papryki ostrej lub słodkiej

szczypta cukru, sól, pieprz

1-2 łyżki masła

1. Chleb namaczamy w mleku.



2. Czosnek i cebulę kroimy drobno, podsmażamy na maśle do lekkiego zrumienienia, dodajemy mięso mielone, smażymy.



3. Dodajemy rodzynki, rozdrobnione suszone morele (3-4 zostawiamy do dekoracji), płatki migdałowe, startą marchewkę, łyżkę przecieru, dwie łyżki cytrynowego soku, przyprawy i kromkę chleba, która moczyła się w mleku. Mieszamy dokładnie, by powstała możliwie jednolita masa i smażymy wszystko razem ok. 15 minut. Masę przekładamy do natłuszczonego naczynia żaroodpornego.



4. Jajko łączymy z mlekiem, mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem. Polewamy nią wierzch bobotie, dekorujemy morelami. Zapiekamy przez 45 minut w 180 stopniach.





RADA: Zapiekankę można uzupełnić dodatkiem startego żółtego sera - zgodnie z upodobaniami.