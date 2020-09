W rzeczywistości to zupa podwójnie serowa, ponieważ do jej przygotowania należy wykorzystać ser żółty oraz serki topione. Rezultat zachwyci dzieci i dorosłych, szybko też zniknie z talerzy.

Zdjęcie Rozgrzewająca i aromatyczna /123RF/PICSEL

Składniki 2-3 trójkąciki dowolnego serka topionego

200 g sera żółtego + do posypania

pęczek/tacka włoszczyzny

3 żółtka

3/4 szklanki mleka

sól, pieprz

majeranek, tymianek

1 listek laurowy

2 ziarenka ziela angielskiego

1 łyżka mąki pszennej

1 łyżka masła

1. Włoszczyznę obieramy, myjemy, wkładamy do garnka razem z zielem angielskim i liściem laurowym, zalewamy 1,2 l wody i gotujemy ok. 40 min. aż warzywa zmiękną. Pod koniec gotowania doprawiamy.



2. Cebulę kroimy w kostkę, oprószamy mąką i smażymy na maśle do lekkiego zrumienienia. Dodajemy do zupy, gotujemy całość.



3. W gorącej zupie rozprowadzamy serki topione.



4. Starty ser żółty łączymy z mlekiem, wolno wlewamy do zupy, mieszamy, by składniki się połączyły. Gotujemy wszystko razem jeszcze ok. 10 min. Zdejmujemy zupę z ognia, dodajemy żółtka, mieszamy. Krótko gotujemy całość.



5. Nakładamy zupę na talerze, dekorujemy startym serem.