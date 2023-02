Czy śledzie są zdrowe?

Porady Nie kupuj filetów bez skóry. Dlaczego warto jeść ryby ze skórą? Śledzie przygotowywane na różne sposoby i w przeróżnych wariantach smakowych są typowo polską potrawą, która gości na naszych stołach od pokoleń, nie tylko w okresie postu. Mają wielu kulinarnych fanów, którzy doceniają je za niepowtarzalny smak.

Co ważne, śledzie są niezwykle zdrową przekąską. Chronią nas bowiem przed miażdżycą, chorobami układu nerwowego, poprawiają koncentrację, pracę serca oraz mózgu. Śledzie są tłustymi rybami, bogatymi w kwasy tłuszczowe Omega3. Są dobrym źródłem białka, a także posiadają w swoim składzie witaminę D3, A, E, PP oraz minerały - żelazo, potas, cynk, jod, miedź i fosfor. Są jednak kaloryczne. W 100 g surowych śledzi znajdziemy 160 kcal, zaś w 100 g tej ryby w oleju aż 300 kcal.

W czym moczyć śledzie?

Śledzie są jedną z ulubionych przekąsek Polaków. Dlatego też często przygotowujemy je samodzielnie, dostosowując do własnych upodobań smakowych. Podstawą przygotowania śledzi jest ich moczenie.

Ten proces poprawia walory smakowe ryby oraz jej konsystencję. Wymoczone śledzie tracą bowiem przykry, intensywny zapach i nie są zbyt słone. Stają się za to bardziej kruche i łatwiejsze w obróbce. Tradycyjnie moczy się je w mleku lub w wodzie. Warto jednak przełamać utarte standardy i nieco zaszaleć.

Do moczenia śledzi świetnie sprawdzi się woda po ogórkach - płyn, który często wylewany jest wprost do zlewu. Sprawi on, że ryba zachwyci niecodziennym smakiem, a co więcej, za zalewę niemal nic nie zapłacimy.

Sok z ogórków wpłynie na smak i aromat śledzi. Będą wyraziste i znacznie delikatniejsze, jeśli chodzi o konsystencję. Smak można wzmocnić dodatkowo musztardą z olejem. Jak je przyrządzić? Potrzebować będziemy:

4 filety matjas,

pół szklanki oleju,

pół szklanki soku z ogórków kiszonych,

1 niewielka cebula,

1 łyżeczka ulubionej musztardy,

pieprz do smaku.

Śledzie dokładnie moczymy przez cały dzień. Kolejnego dnia kroimy rybę w grubsze paski, a cebulę obieramy i siekamy w piórka. Sok z ogórków mieszamy z olejem, musztardą oraz pieprzem. Przygotowaną mieszanką zalewamy śledzie i cebulę. Odstawiamy do lodówki na około 2 godziny. Gotowe!

