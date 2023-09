Spis treści: 01 Klasyczny i stylowy trencz

02 Skórzana kurtka typu ramoneska

03 Wygodny sweter typu oversize

04 Kozaki za kolano

05 Szal lub chusta - modny dodatek

Klasyczny i stylowy trencz

Trencz to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Jest ponadczasowym elementem garderoby, świetnie nadającym się na jesienne dni. Wybierając model w neutralnym kolorze, takim jak beż, khaki czy karmel, stworzysz bazę, którą łatwo zestawisz z różnymi stylizacjami.

Trencz doskonale pasuje zarówno do jeansów, jak i sukienki, dodając elegancji każdemu outfitowi. Jego fanką jest m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan.

Skórzana kurtka typu ramoneska

Zamiennie z płaszczem można wybierać skórzaną kurtkę w typie ramoneski. Taki model dodaje charakteru i pazura jesiennym outfitom. To doskonały sposób na przełamanie klasycznych stylizacji i dodanie im rockowej nuty.

Skórzane kurtki są ponadczasowe i świetnie komponują się z różnymi elementami garderoby, tworząc stylowy kontrast. Czarna ramoneska, którą często nosi m.in. Agnieszka Woźniak-Starak jest uniwersalna, ale jeśli chcesz się wyróżnić, możesz postawić na brązową lub beżową.

Wygodny sweter typu oversize

Sweter typu oversize jest kolejnym ważnym elementem garderoby na jesień. Wygodny, ciepły i modny - idealny na chłodniejsze dni. Możesz wybrać sweter w ulubionym kolorze lub postawić na modne wzory, takie jak paski czy kropki.

Nosząc sweter oversize, czujesz się swobodnie, a jednocześnie prezentujesz się elegancko. Warto dobrać jego kolor do karnacji i koloru włosów. Przykład idealnego dopasowania można wziąć ze stylizacji Anny Popek, która jako brunetka wygląda świetnie w kobalcie.

Kozaki za kolano

Kozaki za kolano to nie tylko modny dodatek, ale także sposób na wydłużenie sylwetki. Te modne buty pasują zarówno do spodni, jak i do sukienek. W tym przypadku ponownie warto wybrać neutralną barwę, by móc dobierać je do różnych outfitów i nadawać im elegancji i szyku.

Innym ważnym dodatkiem na jesień jest szal lub chusta. Możesz wybrać klasyczny jednokolorowy model lub postawić na wzorzysty, który doda charakteru twojej stylizacji. Te dodatki nie tylko utrzymają cię w cieple, ale także staną się ozdobą każdej jesiennej garderoby.

