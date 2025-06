Biała spódnica wraca do gry. Tym razem z klasą

Nie ma wątpliwości - biała spódnica to jeden z najbardziej fotogenicznych elementów letniej garderoby. Łapie światło, pięknie wygląda w ruchu i pasuje do niemal każdej sylwetki. W kolekcjach na sezon wiosna-lato 2025 projektanci stawiają na romantyzm i lekkość. Powracają hafty angielskie, delikatne falbany i długości do kostek. Ale nowoczesny akcent tkwi w sposobie stylizacji - już nie boho w duchu Coachelli, a bardziej "szykowna turystka na Riwierze".