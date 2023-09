Spis treści: 01 Garnitur damski na jesień 2023. Must have jesieni 2023

02 Garnitur damski: czerń

03 Garnitur damski w kratkę

04 Garnitur damski w pastelowe kolory

05 Garnitur damski: moc kolorów

06 Garnitur damski w beżowym kolorze

Nosiły go Marlena Dietrich, Greta Garbo i Katharine Hepburn. Garnitur damski od zawsze budził niemałe kontrowersje. Początkowo zrobił furorę na pokazie Yves Saint Laurent, a później wpisał się w trend power dressing i stał się synonimem kobiety sukcesu. W ostatnich latach wrócił do łask ze zdwojoną siłą. Noszą go kobiety w różnym wieku, bo jest świetną podstawą stylizacji, którą można dowolnie zmieniać.

Garnitur damski na jesień 2023. Must have jesieni 2023

Garnitur damski jest wręcz idealny na jesień - zwłaszcza, że pogoda wraz z nadejściem jesieni lubi płatać figle. Stylizacje z garniturem w roli głównej obronią się w każdej sytuacji, dlatego to must have jesieni 2023.

To świetny wybór nie tylko na oficjalne wyjścia, bo sprawdzi się również podczas mniej oficjalnych wyjść. Wystarczy, że zamiast białej koszuli założysz biały t-shirt lub koszulkę z nadrukiem. Jeśli nie przepadasz za szpilkami, wybierz trampki, botki lub sportowe buty.

Garnitur damski: czerń

Instagram Post Rozwiń

Absolutnym klasykiem w szafie jest czarny garnitur. Sprawdzi się jako zestaw do pracy - z pewnością stanie się naszym sprzymierzeńcem, gdy nie będziemy miały czasu i pomysłu na oryginalną stylizację. Jeśli zależy ci na tym, by wyglądać klasycznie i elegancko, dobierz do niego białą koszulę i krawat, a usta pomaluj czerwoną szminką. Stylizacja w duchu power dressing gotowa!

W czarnym garniturze lubi od czasu do czasu pokazać się Joanna Racewicz. Dobiera do niego wysokie szpilki lub wygodne buty na płaskiej podeszwie.

Instagram Post Rozwiń

Garnitur damski w kratkę

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan w kraciastym garniturze (2021 rok) / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

W formalny dress code wpisze się również garnitur w kratę. Tutaj sprawdzą się przede wszystkim zestawy utrzymane w szarym odcieniu. Jeśli chcesz się wyróżnić, możesz postawić na model podobny do tego, jaki nosiła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Na oficjalne i mniej oficjalne wyjścia sprawdzi się również kraciasty garnitur w bardziej stonowanych barwach. Oto najświeższa propozycja prosto od Małgorzaty Foremniak:

Zdjęcie Małgorzata Foremniak na premierze "Znachora" / Pawel Wodzynski/East News / East News

Garnitur damski w pastelowe kolory

Instagram Post Rozwiń

Jesień i zima to nie tylko paleta kolorów obfitująca w brązy, beże czy szarości. Jesienią 2023 hitem są również pastele. Dlatego też nie ma co chować garniturów w tych odcieniach na dno szafy - z powodzeniem sprawdzą się w nadchodzących miesiącach i z pewnością przełamią ponurą aurę panującą za oknem.

Możesz zainspirować się outfitem Katarzyny Cichopek. Drobna uwaga: jesienią zamiast crop topu załóż t-shirt lub koszulę. Taki zestaw sprawdzi się w chłodniejsze dni.

Instagram Post Rozwiń

Garnitur damski: moc kolorów

Instagram Post Rozwiń

Jeśli jesteś fanką soczystych odcieni, jesienią nie musisz z nich rezygnować. Zainspiruj się stylizacjami gwiazd. Małgorzata Kożuchowska zrobiła prawdziwą furorę na festiwalu w Wenecji. Aktorka postawiła na welurowy zestaw w kobaltowym odcieniu.

Instagram Post Rozwiń

Anna Popek również stawia na mocne kolory. Prezenterka Telewizji Polskiej ostatnio zaprezentowała się w czerwonym garniturze, do którego dobrała wysokie szpilki. Ciekawa jest również jej inna stylizacja. Gwiazda postawiła na garnitur w oryginalnym, dyniowym kolorze. Cóż, wpisała się idealnie w paletę jesiennych barw.

Instagram Post Rozwiń

Garnitur damski w beżowym kolorze

Jednym z "najgorętszych" kolorów jesieni 2023 jest beż. Garnitur w tym kolorze będzie świetną bazą stylizacji. Jest świetną alternatywą dla sukienki i sprawdzi się o każdej porze roku. Stonowany odcień sprawdzi się idealnie podczas oficjalnych wyjść. Tak ponadczasowy i klasyczny zestaw nosi Dorota Gardias:

Instagram Post Rozwiń

