Cekinowe ubrania możesz śmiało łączyć z dostępnymi w swojej szafie innymi elementami, dzięki czemu nie będziesz miała poczucia, że niepotrzebnie się wystroiłaś. Do jeasnów możesz więc założyć cekinową marynarkę, a do połyskujących spodni klasyczny biały lub czarny top, który uspokoi stylizację. Świetnym zestawem jest również połączenie cekinowego topu i ołówkowej spódnicy. Taka stylizacja sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i do biura.