Tak, jak zostało to już wcześniej wspomniane, jeasny bootcut pasują do każdego typu figury. Wszystko dlatego, że krój nogawki bardzo sprzyja kobiecym nogom i podkreśla to, co w nich najpiękniejsze, jednocześnie maskując drobne niedoskonałości. Wysokie i zgrabne panie mogą pozwolić sobie na wybór modelu z obniżonym stanem, a te niższe spokojnie mogą sięgnąć po podwyższoną talię, która doda im kilka upragnionych centymetrów.