Odpowiednia stylizacja może nie tylko wpłynąć pozytywnie na nasz wygląd, ale także podnieść pewność siebie, optycznie wyszczuplić oraz odmłodzić. Jednak dobór właściwych ubrań, kolorów czy dodatków do sylwetki i wieku nie jest taki prosty. Zdarza się, że kobiety popełniają w tym zakresie wiele błędów. Jakie są najczęstsze z nich?

Zbyt klasyczny styl

Chociaż ubrania w klasycznym stylu są uniwersalne i odpowiednie dla kobiet w każdym wieku i o każdej sylwetce, to nie zawsze jest to dobry wybór w przypadku pań po 50-tce. Jeśli wszystkie elementy naszej stylizacji będą zbyt "sztywne", będziemy się wydawać pozbawione energii, poważne i... starsze.

Zbyt młodzieżowy styl

Trzeba jednak uważać, aby nie przesadzić w drugą stronę. Krótkie topy, spodnie typu biodrówki z ogromnymi dziurami czy kurtki z ćwiekami nie będą dobrze prezentować się na dojrzałej kobiecie. A przede wszystkim to ona nie będzie się w nich czuć komfortowo. Najlepiej zachować umiar i balans między klasyką a nowoczesnością.

Nadmiar ciemnych kolorów

Ubrania w ciemnych kolorach takich jak klasyczna czerń, głęboki granat, stalowy czy czekoladowy brąz są uważane za eleganckie. Jest to oczywiście prawda, jednak jeśli postawimy na total look w jednym z tych odcieni, niepotrzebnie przytłoczymy swoją stylizację. Panie 50+ będą wyglądać na starsze i smutniejsze. Warto więc wybierać nieco jaśniejsze i bardziej wyraziste barwy jak butelkowa zieleń czy fuksja lub dodawać jasne elementy do ciemnych ubrań.

Nieodpowiednie fasony ubrań

Wybierając fasony źle dobrane do naszej sylwetki, nie tylko narażamy się na optyczne dodanie kilogramów, ale także na postarzenie się. Zarówno zbyt obszerne, jak i zbyt obcisłe ubrania nie będą podkreślać naszych atutów. Z kolei te dobrze dopasowane sprawią, że będziemy wyglądać młodziej i atrakcyjniej.

Nadmierna ilość dodatków

Zdjęcie Dyskretna biżuteria ożywi każdą codzienną stylizację. Pamiętajmy jednak o umiarze. / Istockphoto

Dodatki w postaci biżuterii czy apaszki mogą ożywić strój. Nie można jednak przesadzić z ich ilością, wtedy bowiem efekt może być zupełnie odwrotny. Nadmiar dodatkowych elementów w stylizacji przytłoczy ją i sprawi, że będzie wyglądać "ciężko". W tym przypadku mniej znaczy więcej.

Niewłaściwe obuwie

Obuwie to niezwykle ważny element każdego outfitu. Powinno ono pasować zarówno do reszty stroju, jak i do nas samych - naszego stylu czy wieku. Ważne, aby wybierać dobre jakościowo i wygodne modele oraz dbać o ich czystość. Wiele osób uważa, że to właśnie buty jako pierwsze rzucają się w oczy i można na ich podstawie sporo powiedzieć o człowieku.

Źle dobrany makijaż lub fryzura

Zdjęcie Podstawą jest odpowiednia pielęgnacja skóry i dbanie o jej nawilżenie. Dzięki temu makijaż będzie prezentował się dużo lepiej na naszej twarzy. / 123RF/PICSEL

Nie można zapominać, że fryzura, makijaż oraz manicure również są integralnymi elementami naszego wyglądu. Warto więc zadbać o cięcie i kolor dopasowane do wieku oraz subtelny, nieprzesadzony make up. Pamiętajmy także, że podstawą jest odpowiednia pielęgnacja włosów i twarzy. Nawet najmodniejszy odcień nie będzie wyglądał dobrze na przesuszonych końcówkach, a szminka na popękanych ustach.

