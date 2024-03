Sukienki o kroju A to klasyka, która doskonale sprawdza się dla każdej figury, a zwłaszcza u tych kobiet, które chcą ukryć biodra. Charakteryzują się one tym, że poszerzają się ku dołowi, tworząc literę "A". Taki fason sprawia, że sylwetka wygląda proporcjonalnie, a obszar bioder jest delikatnie zamaskowany. Sukienki te mogą być wybierane na różne okazje, od codziennych do bardziej formalnych i są dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach.