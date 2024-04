Czy warto zapuścić siwe włosy? Grey bob zdobędzie twoje serce

Farbowanie włosów to zabieg, który może być mocno obciążający dla naszych pasm. Barwniki, które znajdziemy w farbach, wnikają w głąb włosa, przez co mogą uszkadzać jego strukturę. Farbowanie często jest przyczyną zwiększonego wypadania włosów oraz nadmiernej łamliwości pasm. To zabieg, który może szczególnie negatywnie wpłynąć na siwe pasma.

Wraz z wiekiem nasz skóra wydziela coraz mniej sebum. Przez to włosy stają się podatne na wysuszanie. Z czasem pasma mogą stać się delikatniejsze oraz cieńsze. Z tego powodu nie warto ich dodatkowo obciążać niepotrzebnymi zabiegami. Zamiast tego warto wybrać fryzurę, która podkreśli urok naszych włosów.

Komu będzie pasował grey bob?

Kiedy decydujemy się na siwe włosy, musimy pamiętać, aby wybrać odpowiednią fryzurę. Jedną z najlepszych stylizacji dla srebrnych pasm jest bob. To klasyka, która będzie pasować każdemu. Bob to włosy o średniej długości — możemy wybrać, zależnie od naszych preferencji, czy pasma będą dłuższe, czy krótsze. Zwykle przyjmuje się jednak, że włosy mają długość do ramion.

Jedną z największych zalet boba jest jego uniwersalność. To fryzura, która występuje w tak wielu rodzajach, że ciężko je zliczyć. Co rusz pojawiają się nowe trendy, dzięki którym możemy próbować nowych stylizacji.

Bob w odsłonie z siwymi włosami prezentuje się jeszcze ciekawiej. Może dodać nam szyku i elegancji albo zadziornego charakteru. Pasuje do włosów prostych, falowanych i kręconych.

Bob w odsłonie z siwymi włosami może dodać nam szyku i elegancji 123RF/PICSEL

Jak nosić grey bob?

Bob to fryzura idealna do siwych włosów. Dzięki krótszej długości pasma prezentują się ślicznie, nawet kiedy stają się cienkie i delikatne. Bob warto dostosować do naszego kształtu twarzy oraz gustu. Pamiętajmy, że pasować będzie nam jedynie fryzura, w której czujemy się dobrze.

Obecnie fryzura bob zapewnia nam mnóstwo możliwości. Osoby, które mają okrągłą twarz, mogą wypróbować odrobinę dłuższego boba. Natomiast panie o ostrych rysach powinny wypróbować cięcie, które kończy się z linią żuchwy. Bob doskonale idzie w parze z grzywką. Będzie ona pasowała szczególnie paniom o wysokim czole lub pociągłej buzi.

Bob może być elegancki i uporządkowany. Warto jednak pamiętać, że wiele jego wersji wykorzystuje artystyczny nieład i może podkreślać naszą zadziorność i charakter. Bob może być ścięty na prosto lub mocno pocieniowany. Z łatwością dopasujemy go do naszych potrzeb.

Bob może być elegancki i uporządkowany 123RF/PICSEL

Bob na siwych włosach. Inspiracje

Bob to stylizacja włosów, która nie jest zbyt wymagająca. Włosy po umyciu wystarczy wysuszyć na szczotce, aby nadać im objętość. Jeśli jesteśmy posiadaczkami kręconych włosów, pielęgnacja może być odrobinę trudniejsza. Bob wygląda dobrze nawet jeśli nie użyjemy kosmetyków do stylizacji o silnym działaniu. Wystarczy zwykły lakier do włosów lub pianka, aby pięknie się prezentowały przez cały dzień.

Rozwiń

Bob często skraca nasze włosy na tyle, że nie można ich spiąć w kucyk lub koka. Z tego powodu warto pobawić się innymi dodatkami, jak ozdobne spinki lub wsuwki do włosów. W ten sposób prosto możemy nadać naszej fryzurze uroku.

***

Jak zrobić warkocz francuski? Interia DIY