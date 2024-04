Anna Popek: styl. Inspiracja dla wielu Polek

Anna Popek, jedna z najpopularniejszych w Polsce dziennikarek i prezenterek, nie może narzekać na brak zainteresowania fanów. Nad tym stara się również skrzętnie pracować. Jej profile w mediach społecznościowych wręcz pękają w szwach od kolejnych fotografii i nagrań, na których gwiazda przedstawia swoją codzienność - zarówno tę zawodową, jak i prywatną.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy do Anny Popek na stałe przylgnęło również miano jednej z najlepiej ubranych kobiet w Polsce. Dziennikarka inspiruje internautów kolejnymi fotografiami, dając dowód na to, że zna się na modzie. Nie rezygnuje przy tym z emanowania swoją kobiecością. Strojami często podkreśla swoją szczupłą sylwetkę, często decydując się również na wszelkie elementy garderoby w wersji mini - tak, by zachwycić innych szczupłymi, długimi nogami.

Anna Popek zachwyca na wiosnę. Propozycja idealna dla dojrzałych kobiet

Garderoba Anny Popek pełna jest eleganckich propozycji, na czele z kobiecymi sukienkami w wersjach mini czy midi, modnymi koszulami czy szykownymi kostiumami. Dziennikarka nie odmawia sobie przy tym jednak również wygody. W jej szafie nie brakuje wygodnych dżinsów czy chroniących przed zimnem sweterków.

Tym razem Anna Popek zapomniała jednak o mniej wyszukanej stronie swojej szafy, z garderoby wyciągając zestaw wręcz skrojony na wiosnę. Dziennikarka zapozowała w kobiecym garniturze w pudrowym kolorze, do którego dobrała jasną bluzkę i szpilki.

Pod zdjęciem w mig zaroiło się od komentarzy zachwyconych fanów. "Piękny komplet, kolor bajka, klasyka ponadczasowa", "Zjawiskowo" - czytamy. Podobnej stylizacji rzeczywiście warto przyjrzeć się nieco dłużej. To bowiem propozycja idealna przy okazji ważniejszych wyjść i przyjęć - nawet chrzcin, komunii czy wesela. Sprawdzi się jednak także na co dzień - do pracy czy na spotkanie ze znajomymi.

Komu pasuje garnitur damski? Klasyka, która nie odchodzi do lamusa

Garnitur damski to idealna alternatywa dla koktajlowej sukienki. Jest nie tylko znacznie wygodniejszy, ale również nadaje całości korporacyjny, elegancki szyk. Co ważne, sprawdzi się w przypadku każdej kobiety - bez względu na wiek i figurę. Zanim jednak trafi do naszej szafy, zwróćmy uwagę na szczegóły.

Kobiety z nieco szerszymi biodrami lub masywniejszymi udami powinny postawić na komplety z szeroką nogawką i podkreśloną talią. Spodnie z wysokim stanem pomogą zaś zatuszować brzuszek. Podobne zadanie spełni marynarka z marszczeniem u dołu. Beżowe odcienie kompletu będą w stanie skutecznie, optycznie wydłużyć sylwetkę, zaś wszelkie luźne, oversize’owe propozycje sprawdzą się idealnie w przypadku wysokich i szczupłych kobiet. Wiosną damski garnitur powinien zagościć w szafie każdej z nas.

