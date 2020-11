Jak księżna Diana stała się ikoną stylu 2020 roku?

Choć księżna Diana nie żyje od ponad 20 lat, to pamięć o niej wciąż jest żywa. A wkrótce ożyje jeszcze bardziej, za sprawą kolejnego sezonu serialu "The Crown", hollywoodzkiej produkcji z Kristen Stewart w roli głównej i zapowiadanego przez Netflix musicalu o życiu "królowej ludzkich serc".

Zdjęcie Księżna Diana jest do dziś inspiracją dla wielu kobiet /PRESS ASSOCIATION /East News

Nic dziwnego, że na powrót odżył również jej styl. Wielu miłośników mody, szukając ciekawych inspiracji, przypomniało sobie bowiem ostatnio o stylizacjach Diany. Ich odbicie możemy ujrzeć w pojawiających się dziś trendach.

Księżna Diana należy dziś do grona największych ikon stylu, takich jak Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Grace Kelly czy Jackie Onassis.

Choć - jak przypomniał niedawno "The Guardian" - droga księżnej do wypracowania niezapomnianego stylu nie była łatwa, to kiedy już go wypracowała, z wielkim wyczuciem korzystała z trendów.

Po ślubie z księciem Karolem dość szybko przejęła kontrolę nad swoją garderobą i potrafiła ubierać się tak, by jednocześnie podkreślać swoje modowe fascynacje, jak i spełniać wymogi dworskiej etykiety.

- Gdyby przebywała w szpitalu dla niewidomych, założyłaby aksamit, bo jest ciepły i przyjemny w dotyku - wspomina Eleri Lynn, kuratorka wystawy "Diana: Her Fashion Story" z 2017 roku.

Modowe dziedzictwo Diany okazało się trwałe. W ostatnich latach była muzą kultowego projektanta Virgila Abloha, który całą swoją kolekcję na Paris Fashion Week oparł na jej zdjęciach z lat 90.

Była też natchnieniem dla Rihanny, która nosi koszulki Diany ze sklepu z pamiątkami i wysokie do uda buty na szpilce Manolo Blahnika. Piosenkarka mówi o Dianie, że "każda jej stylizacja była odpowiednia, była gangsterką stylu".

Jakiś czas temu francuski "Vogue" zaprosił na sesję Hailey Bieber, aby na zdjęciach odtworzyć niektóre z tych mniej znanych, mało oficjalnych stylizacji Diany. Zdjęcia Hailey w spodniach dresowych schowanych w kowbojskich butach zebrały entuzjastyczne recenzje w mediach społecznościowych.