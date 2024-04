Wieczorową porą stawia na elegancką czerń, by za dnia zamienić ją na parę kultowych dżinsów, zestawionych z wygodną, ale modną bluzką. W międzyczasie chętnie sięga po kobiece garnitury, do swojej szafy zapraszając również komfortowe dresy. Izabela Kuna ma swój styl, w którym prym wiedzie prosta elegancja, nonszalancja i kobiecość , której wyraz daje w mocno nieoczywisty sposób.

Izabela Kuna często rozstaje się jednak z elegancją, która ustępuje miejsca wygodzie. Aktorce często zdarza się pozować w wygodnej stylizacji złożonej z dżinsów i koszuli , czym daje dowód na to, że nawet proste spodnie mogą okazać się kluczem do stylizacyjnego sukcesu.

Izabela Kuna jest dowodem na to, że dżins rzeczywiście jest nieśmiertelny, otwierając szeroką drogę do wszelkich, modowych eksperymentów. Wystarczy zestawić go z bluzką z krótkim rękawem w sweterkowym stylu, by zyskać wygodną kreację vintage.