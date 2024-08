Jesienna stylizacja Ewy Wachowicz. To must-have tego sezonu!

Ewa Wachowicz, której styl często stanowi inspirację dla kobiet w każdym wieku, po raz kolejny udowadnia, że moda nie zna granic wieku. Na swoim profilu na Instagramie podzieliła się zdjęciem, na którym pozuje w klasycznej dżinsowej kurtce . W zestawieniu z białym topem z nadrukiem i okularami przeciwsłonecznymi stworzyła look, który jest jednocześnie casualowy i szykowny - idealny na nadchodzące, chłodniejsze dni. Kurtka dżinsowa, którą wybrała, to świetny przykład na to, jak jeden element garderoby może nadać charakteru całej stylizacji .

Kurtka dżinsowa w połączeniu z dżinsami to klasyczny denim-on-denim look, który zawsze robi wrażenie. Kluczem jest dobranie odpowiedniego odcienia dżinsu - najlepiej, aby kurtka i spodnie były w różnych tonacjach, co doda stylizacji głębi i uniknie efektu "kombinezonu". Do tego biały T-shirt i wygodne sneakersy - idealny zestaw na weekendowy wypad na miasto.