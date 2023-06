Ślub księcia Jordanii, Husajna i architektki, Rajwy Al Saif od kilku dni nie schodzi z czołówek nie tylko portali plotkarskich, ale również online’owych wydań modowych magazynów. Nic dziwnego, ślub i wesele na jordańskim dworze, przerodziły się w istną rewię mody, podczas której członkowie elit prezentowały kreacje od najsłynniejszych i najdroższych projektantów.

Księżna Kate kradnie show

Choć konkurencja była spora, jedną z osób, która wyróżniała się w tłumie gości, była księżna Kate. Na uroczystość zaślubin żona Williama wybrała bladoróżową kreację od Elie Saab, jednego ze swoich ulubionych projektantów.

Tym razem, Kate zdecydowała się na wyjątkowo dziewczęcy i romantyczny model: sięgającą kostek zwiewną sukienkę z zabudowanym dekoltem i długim rękawem. Choć krój był prosty i nie odkrywał ciała, daleko mu było od nudy. Drobne marszczenia, misterny haft, szeroki, spływający mankiet, nadawały całości niezwykle eleganckiego charakteru.

O kreacji rozpisywały się modowe magazyny na całym świecie. Mówiło się nawet, że Kate skradła show matce pana młodego, królowej Rani.

Cekinowa kreacja za 26 tysięcy złotych

Tymczasem, okazuje się że różowa kreacja od Saab nie była jedyną, którą Kate przygotowała na to niezwykłe wydarzenie. Następnego dnia po uroczystości do mediów trafiły fotografie, wykonane na weselnym bankiecie. Na tym wydarzeniu Kate zaprezentowała się w nieco bardziej imprezowym, ale wciąż eleganckim outficie. Żona Williama wybrała długą, obcisłą suknię ze złotych cekinów, tym razem sygnowaną przez Jenny Packham. Jak podają plotkarskie media, cena sukni to ok. 26 tysięcy złotych.

Księżna dobrała do niej torebkę od Prady.

Ważnym elementem stroju była tiara, którą tego wieczoru założyła księżna Kate. To jubilerskie cacko zostało zamówione w 1913 roku dla królowej Marii, a w kolejnych latach nosiły ją Elżbieta II i Diana.

Weselna kreacja księżnej Kate jako inspiracja

Choć tylko nielicznych stać na to, by zakupić weselną kreację za 26 tysięcy złotych, ślubny look Kate może stać się inspiracją, przy wyborze stroju na ślub i przyjęcie. Cekiny, hafty, aplikacje, ażurowe materiały, plisy czy szerzej - wszelkiego rodzaju zdobienia od dobrych kilku sezonów cieszą się rosnącą popularnością. Projektanci porzucili królującą przez lata prostotę i na nowo zaczęli bawić się modowymi kombinacjami.

Cekiny (wbrew pozorom wcale nie zarezerwowane na karnawał), doskonale sprawdzą się podczas weselnej zabawy. Migoczące, przyciągające wzrok, sprawia, że na pewno wyróżnisz się z tłumu gości.

Na jaki model postawić? Możliwości jest wiele: od eleganckich, wieczorowych modeli, sięgających kostek, po te nieco mniej zobowiązujące. Jeśli kusza cię cekiny, ale jednocześnie boisz się przesady, poszukaj prostych krojów - cekinowa sukienka o kroju t-shirtu, czy litery "A" to idealny kompromis.