​Księżna Kate zaprezentowała się w najmodniejszej stylizacji tego sezonu

Podkreślone mocno ramiona ostatnio dość często pojawiały się na wybiegach. Niedawno zaprezentowała je także księżna Kate, podczas ogłoszenia, że to ona poinformuje, kto zwyciężył w konkursie Wildlife Photographer of the Year. W Muzeum Historii Naturalnej wystąpiła w nienagannej czarnej marynarce z mocno podkreślonymi ramionami.

Zdjęcie Księżna Kate wie, że mocno zaznaczone ramiona stanowią jeden z czołowych trendów w tym sezonie /Kensington Royal/Ferrari Press/East News /East News

Księżna postanowiła przywrócić ten styl retro podczas kręcenia zdjęć w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, gdzie ujawniła, że ogłosi zwycięzcę tegorocznego konkursu Wildlife Photographer of the Year. Niezwykle prosta, klasyczna stylizacja bazująca na czarnym garniturze wyróżniała się jednym elementem - wyraźnie zaznaczonymi ramionami.

Reklama

To właśnie mocno zaznaczone ramiona stanowią jeden z czołowych trendów w tym sezonie. Choć niepozorne, potrafią nadać szyku i modowego pazura nawet banalnie prostej stylizacji. Tak, jak u księżnej Kate. A jeśli sięgniemy po skórzaną kurtkę z mocno zaznaczonymi ramionami, nawet proste jeansy i biały T-shirt nabierają mocno rockowego charakteru.

Instagram Post

Spiczaste, mocno podkreślone ramiona pojawiły się w kolekcji domu mody Balenciaga, znalazły się również w kolekcji Vetements i u Isabel Marant.

Ten element marynarki poza walorem estetycznym stanowiącym ciekawe urozmaicenie prostej stylizacji, ma również walor praktyczny - doskonale wyrównuje proporcje sylwetki. Szczególnie jeśli mamy nieco szersze biodra i wąskie ramiona. Dobrze skrojona marynarka podkreślająca talię i wyrównująca linię ramion, przy nieco szerszych biodrach, nada kobiecej sylwetce upragniony kształt klepsydry, równoważąc proporcje ciała.