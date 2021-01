​Maseczka z łańcuszkiem to najgorętszy trend czasów pandemii. Lansują go Jennifer Lopez i Elle Fanning

Na skutek pandemii koronawirusa maseczka ochronna stała się stałym elementem naszej codzienności. Bardzo szybko na popularności zyskiwać zaczęły wzorzyste, kolorowe modele, dzięki którym chroniące przed zarażeniem okrycie twarzy przeistoczyło się w atrakcyjny wizualnie dodatek. Jeśli chcemy uczynić z maseczki prawdziwie stylowe akcesorium, nośmy ją wraz z ozdobnym łańcuszkiem. Trend ten lansują od jakiegoś czasu m.in. Jennifer Lopez i Elle Fanning.

Zdjęcie Jennifer Lopez nie wychodzi z domu bez maseczki /VAEM, CAMA/Backgrid/East News /East News

Pandemia niewątpliwie zmieniła nasze codzienne życie i podejście do wielu kwestii - choćby tych związanych z wyglądem. Eleganckie stroje zastąpiły nam wygodne dresy, precyzyjnie wykonany makijaż odszedł w zapomnienie, a najpopularniejszym akcesorium stała się maseczka ochronna. Wynikająca z obowiązujących obostrzeń konieczność zakrywania twarzy, dla producentów odzieży i dodatków stała się impulsem do wykreowania nowych trendów skrojonych na miarę tych bezprecedensowych czasów. I tak jednorazowe, niezbyt atrakcyjne wizualnie maseczki bardzo szybko zastąpiły te uszyte z materiału, pokryte barwnymi wzorami. Chroniąca przed zarażeniem koronawirusem maseczka awansowała do grona modnych akcesoriów, pełniąc funkcję nie tylko użytkową, ale i estetyczną.

Wykonane z jedwabiu, tweedu, denimu, ozdobione cekinami lub frędzlami - fantazyjne okrycia twarzy w ostatnich miesiącach stały się pełnoprawnym elementem stylizacji, który ma korespondować z resztą stroju zarówno pod względem kolorystyki, jak i wzornictwa. Maseczka stanowi obecnie skuteczny sposób na wyróżnienie się w tłumie i swego rodzaju alternatywę dla wyrazistego makijażu ust, z którego większość kobiet zrezygnowała. Jeśli noszenie maseczki ochronnej chcemy wznieść na wyższy poziom, zwróćmy uwagę na nowy mikrotrend, który pokochały słynące z doskonałego modowego gustu gwiazdy oraz najpopularniejsze odzieżowe i biżuteryjne marki. Mowa o maseczkach z ozdobnym łańcuszkiem.