Według Pantone to właśnie kolor brzoskwiniowy określany jako "peach fuzz" jest kolorem 2024 roku. W ostatnich miesiącach możemy zaobserwować wyraźny wzrost popularności tego koloru w najróżniejszych branżach - od beauty po architekturę wnętrz. Paznokcie w najróżniejszych odcieniach brzoskwini to świetna propozycja na wiosnę. Kolor ten doda naszym dłoniom świeżości, a także subtelnego wyglądu. Jednocześnie pięknie podkreśli paznokcie, w przeciwieństwie do neutralnych lakierów nude.

Nieoczywistym i oryginalnym odcieniem, który będzie królować wiosną, jest błękit. Na paznokciach kolor ten prezentuje się bardzo schludnie i estetycznie. Doskonale komponuje się z bielą i dżinsem, a także pasuje zarówno do casualowych, jak i eleganckich stylizacji. Pamiętajmy jednak, że odcień błękitu warto dopasować do naszej karnacji. Dla osób o jasnej skórze, o żółtawym odcieniu najlepszym rozwiązaniem będzie baby blue. Nieco ciemniejsze odcienie, podchodzące nawet pod granat pięknie będą prezentować się na dłoniach z różowym podtonem. Z kolei osoby z oliwkową karnacją powinny wybierać odcienie szaro-niebieskie.

Do grona modnych pasteli, które będą królować wiosną 2024, dołączy też wrzosowy. Kolor ten powraca do mody, jednak tym razem w jeszcze bardziej rozmydlonym wydaniu. To świetny wybór dla osób, które wolą delikatne odcienie, jednak mają już dość jasnych różów na paznokciach. Ten romantyczny kolor idealnie wpisuje się w estetykę kwitnących, wiosennych kwiatów, dodając naszym dłoniom nutkę kobiecej finezji.



Jeśli klasyczne pastele do nas nie przemawiają, zawsze możemy zdecydować się na lakiery z perłowym wykończeniem, które nadadzą naszej stylizacji elektryzującego szyku.