Dlaczego regularne pranie ręczników jest ważne?

Ciepła, często słabo wentylowana łazienka to środowisko, w którym bakterie i drożdże czują się świetnie. Nawet czyste ciało zostawia na ręczniku pot, sebum i złuszczony naskórek. Jeśli tkanina długo pozostaje wilgotna, flora mikrobiologiczna rośnie wykładniczo. Co to oznacza? Oprócz brzydkiego zapachu należy spodziewać się reakcji skórnych. Przy skórze trądzikowej, wrażliwej, z AZS lub skłonnej do zapaleń mieszków włosowych, rzadkie pranie ręczników może nasilać podrażnienia i wypryski. U osób po goleniu czy depilacji dodatkowym ryzykiem są nadkażenia niewielkich mikrourazów.

Resztki kosmetyków (np. odżywek do włosów, balsamów) osadzają się na włóknach i zmniejszają chłonność. Im dłużej zalegają, tym trudniej je usunąć i tym szybciej ręcznik twardnieje. Dlatego tak ważne jest regularne pranie ręczników. Szczególnie w przypadku ręczników wspólnych, jak np. te do wycierania rąk w łazienkach. Obrazowo mówiąc, działają one jak przystanek przesiadkowy dla drobnoustrojów.

Ile razy można używać ręcznika przed praniem?

Poniższe widełki zakładają, że ręcznik po każdym użyciu wysycha w pełni w przewiewnym miejscu. Jeśli łazienka jest wilgotna, ma słabą wentylację albo ręcznik wisi "zbity" na haczyku, skróć podane okresy o połowę. Oto jak często wymieniać ręczniki po użyciu.

Ręcznik kąpielowy (ciało): do 3 użyć lub maksymalnie 3 dni . Przy skłonnościach do podrażnień, po goleniu lub w czasie upałów - po 1-2 użyciach.

Ręcznik do twarzy: najlepiej po każdym użyciu. Minimalne kompromisy przy zdrowej cerze to co 1 dzień. Przy trądziku, AZS, po zabiegach kosmetycznych - jednorazowo .

Ręcznik do rąk (wspólny w domu): co 1-2 dni . Jeśli z ręcznika korzysta wiele osób lub są dzieci - codziennie.

Ręcznik sportowy/siłownia/basen/sauna: po każdym użyciu . Kontakt z potem, ławkami i szatniami to zbyt dużo zmiennych.

Ręcznik kuchenny (do rąk): codziennie , a gdy jest intensywnie używany - nawet częściej. Ściereczki do naczyń - po 1 dniu lub szybciej, jeśli wilgotne.

Ręcznik do włosów: po 2-3 użyciach, jeśli nie przesiąka kosmetykami . Przy stylizatorach i maskach - po 1-2 użyciach.

Ręczniki dla niemowląt i małych dzieci: po każdym użyciu . Skóra delikatna i podatna na podrażnienia.

Ręczniki gościnne: po każdej wizycie - niezależnie od stanu.

W czasie infekcji (skóry lub ogólnych): po każdym użyciu i bez wspólnego użytku.

Ręcznik do twarzy najlepiej prać po każdym użyciu

Warto też rozróżnić typ włókna: bawełna frotte świetnie chłonie, ale wolniej schnie; mikrofibra schnie szybciej, więc realnie może utrzymać standard "do 3 użyć" w bardziej wymagającej łazience; bambus bywa miękki i chłonny, ale również lubi pełne dosuszenie, inaczej potrafi złapać zapach.

Jak dbać o ręczniki, by były higieniczne i miękkie?

Dobra pielęgnacja to nie tylko częste pranie. Równie ważne są suszenie i technika prania. Te zasady robią największą różnicę:

Suszenie po użyciu

Rozwieś szeroko na drążku lub dużej suszarce. Haczyk to najgorszy wybór - tkanina zostaje złożona, a środek schnie najwolniej.

Przeciąg i wentylacja. Utrzymuj stały dopływ świeżego powietrza. Jeśli łazienka nie ma okna, zostaw uchylone drzwi; rozważ wentylator z czujnikiem wilgotności.

Szybkość ma znaczenie. Jeżeli ręcznik po 12 godzinach wciąż jest choćby lekko wilgotny, skróć liczbę użyć i popraw wentylację. Wilgoć to prosta droga do zapachu "stęchlizny".

Nie zostawiaj w pralce. Po praniu przenieś od razu na suszarkę lub do suszarki bębnowej; godzina w zamkniętym bębnie potrafi zepsuć efekt.

Pranie

Temperatura: standardowo 40°C dla kolorowych i 60°C dla białyc h lub gdy chcesz silniejszej higieny (po chorobie, siłowni). Zawsze sprawdź metkę - niektóre mieszanki i barwienia wymagają 40°C.

Detergent: używaj odpowiedniej dawki dla twardości wody. Zbyt mało - słaba higiena; zbyt dużo - sztywność i osady.

Unikaj płynu do płukania. Zmniejsza chłonność, oblepiając włókna. Zamiast tego raz na kilka prań dodaj pół szklanki białego octu i sody oczyszczonej do komory płynu lub zastosuj odkamieniacz/środek do twardej wody.

Wybielacz tlenowy (na bazie nadboranu/nadtlenku) jest w porządku dla białych. Chlorowy stosuj sporadycznie - degraduje włókna i osłabia szwy.

Nie przeładowuj pralki. Ręczniki potrzebują miejsca, by woda przepływała przez pętelki frotte. Pełny bęben = gorsze płukanie i wyczuwalne osady.

Dłuższe płukanie. Jeśli masz twardą wodę albo używasz gęstych kosmetyków, wybierz program z dodatkowym płukaniem. To realnie zmiękcza tkaninę.

Oddziel kolory. Zwłaszcza nowe, ciemne ręczniki potrafią farbować. Przez pierwsze 3-4 prania pierz je solo.

Suszenie po praniu i zmiękczanie

Suszarka bębnowa daje najlepszą miękkość, bo roztrzepuje pętelki. Ustaw temperaturę zgodnie z metką. Nadmierne dosuszanie szkodzi - wyjmuj, gdy są suche "na dotyk".

Suszenie na powietrzu: rozłóż płasko lub powieś szeroko. Strzepnij ręcznik po wyjęciu i jeszcze raz po wyschnięciu - mechanicznie "napusza" włókna.

Słońce działa łagodnie dezynfekująco i wybiela białe ręczniki, ale kolorowe lepiej suszyć w cieniu, by nie płowiały.

Zadbaj o proste nawyki, a ręczniki posłużą naprawdę długo Damian Lugowski 123RF/PICSEL

Odświeżanie i "odkamienianie"

Jeśli ręczniki zrobiły się szorstkie mimo poprawnego prania, zrób cykl z sodą piorącą (1-2 łyżki do bębna) i ciepłą wodą. Potem wypłucz porządnie.

Trwały zapach? Pranie w 60°C z dodatkiem tlenu aktywnego i dłuższym płukaniem zazwyczaj rozwiązuje problem.

Organizacja w domu

Warto wprowadzić kilka prostych zasad, które poprawiają higienę i wygodę. Najlepiej mieć osobny ręcznik do twarzy i nie używać tego samego, którym wycieramy ciało - dzięki temu ograniczamy przenoszenie sebum i kosmetyków na delikatną skórę.

Każdy domownik powinien mieć swój komplet ręczników, łatwo je wtedy oznaczyć kolorem albo haftem, co zmniejsza ryzyko pomyłek i wymiany flory bakteryjnej.

Dobrze jest też zadbać o rotację - posiadać przynajmniej dwa lub trzy komplety na osobę. Dzięki temu pranie jest prostsze i nie pojawia się pokusa, by przeciągać cykl użycia ręczników.

Nawet najbardziej zadbane ręczniki po jakimś czasie zużywają się i niewiele można już na to poradzić. Kiedy wymienić ręczniki na nowe? Płaskie, przerzedzone pętelki, postrzępione brzegi, utrwalony zapach mimo porządnego prania - to sygnał, że ręcznik osiągnął kres użyteczności. Zwykle dzieje się to po 2-3 latach regularnego użytku.

